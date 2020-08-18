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Brent подорожала до $45,2 за баррель
18.08.2020 09:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКотировки нефти повышаются на ожиданиях встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на этой неделе. По мнению экспертов, встреча не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле. Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, однако трейдеры ожидают, что Поднебесная продолжит импортировать большие объемы нефти из Соединенных Штатов.
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Котировки нефти повышаются на ожиданиях встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на этой неделе. По мнению экспертов, встреча не принесет больших...
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