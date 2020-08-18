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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Nissan позволил владельцам электромобилей оплачивать парковку энергией Японский автопроизводитель представил электрокары, которые сами могут платить за парковочное место, отдавая часть энергии своих аккумуляторов зданию. В первую...

Японский автопроизводитель представил электрокары, которые сами могут платить за парковочное место, отдавая часть энергии своих аккумуляторов зданию. В первую очередь, это демонстрация машин в качестве источников электричества. Такой способ электрификации может быть полезен при стихийных бедствиях, что очень актуально для Японии.