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Nissan позволил владельцам электромобилей оплачивать парковку энергией
18.08.2020 09:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЯпонский автопроизводитель представил электрокары, которые сами могут платить за парковочное место, отдавая часть энергии своих аккумуляторов зданию. В первую очередь, это демонстрация машин в качестве источников электричества. Такой способ электрификации может быть полезен при стихийных бедствиях, что очень актуально для Японии.
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Японский автопроизводитель представил электрокары, которые сами могут платить за парковочное место, отдавая часть энергии своих аккумуляторов зданию. В первую...
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