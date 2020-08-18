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Белорусские нефтяники освоили методику американских сланцевиков
18.08.2020 09:00 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусские нефтяники внедрили новую технологию интенсификации добычи нефти, ее, в частности, используют американские сланцевики. Сегодня этим методом пользуются на скважине № 67 Северо-Домановичского месторождения. Технология позволяет кратно снижать время на подготовку скважины к следующему этапу. Если раньше процесс мог длиться от 2 до 5 суток, сейчас понадобится до 6 часов.
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Белорусские нефтяники внедрили новую технологию интенсификации добычи нефти, ее, в частности, используют американские сланцевики. Сегодня этим методом...
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