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Белорусские нефтяники освоили методику американских сланцевиков

18.08.2020 09:00 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские нефтяники внедрили новую технологию интенсификации добычи нефти, ее, в частности, используют американские сланцевики. Сегодня этим методом пользуются на скважине № 67 Северо-Домановичского месторождения. Технология позволяет кратно снижать время на подготовку скважины к следующему этапу. Если раньше процесс мог длиться от 2 до 5 суток, сейчас понадобится до 6 часов.

 
 
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Белорусские нефтяники внедрили новую технологию интенсификации добычи нефти, ее, в частности, используют американские сланцевики. Сегодня этим методом...
 
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