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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские нефтяники освоили методику американских сланцевиков Белорусские нефтяники внедрили новую технологию интенсификации добычи нефти, ее, в частности, используют американские сланцевики. Сегодня этим методом...

Белорусские нефтяники внедрили новую технологию интенсификации добычи нефти, ее, в частности, используют американские сланцевики. Сегодня этим методом пользуются на скважине № 67 Северо-Домановичского месторождения. Технология позволяет кратно снижать время на подготовку скважины к следующему этапу. Если раньше процесс мог длиться от 2 до 5 суток, сейчас понадобится до 6 часов.