Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Холдинг организаций стекольной промышленности создадут в Беларуси В Беларуси создадут холдинг организаций стекольной промышленности. Сейчас процесс его формирования находится на финальной стадии. Положительные примеры...

В Беларуси создадут холдинг организаций стекольной промышленности. Сейчас процесс его формирования находится на финальной стадии. Положительные примеры объединения производств уже есть. Так присоединение завода в Елизово к Гродненскому стеклозаводу позволило удешевить стоимость сырья, нарастить продажи и расширить рынок. Ожидается, что в состав нового холдинга войдут "Гомельстекло", Гродненский стеклозавод (с филиалом "Елизово"), стеклозавод "Неман", "Белмедстекло".