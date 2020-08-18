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Холдинг организаций стекольной промышленности создадут в Беларуси
18.08.2020 08:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси создадут холдинг организаций стекольной промышленности. Сейчас процесс его формирования находится на финальной стадии. Положительные примеры объединения производств уже есть. Так присоединение завода в Елизово к Гродненскому стеклозаводу позволило удешевить стоимость сырья, нарастить продажи и расширить рынок. Ожидается, что в состав нового холдинга войдут "Гомельстекло", Гродненский стеклозавод (с филиалом "Елизово"), стеклозавод "Неман", "Белмедстекло".
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В Беларуси создадут холдинг организаций стекольной промышленности. Сейчас процесс его формирования находится на финальной стадии. Положительные примеры...
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