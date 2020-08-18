Белорусская диаспора в ОАЭ выпустила обращение к властям - его подписали дипломаты

Источник материала: Tut.by

Белорусская диаспора в Объединенных Арабских Эмиратах выступила с обращением к властям Беларуси — его подписали также работники дипломатической миссии нашей страны в аравийском государстве. Об этом TUT.BY сообщили белорусы, проживающие в Дубае.



Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

В выпущенном обращении белорусы из Объединенных Арабских Эмиратов осуждают необоснованное насилие правоохранительных органов по отношению к мирным гражданам и поддерживают стремление соотечественников мирно выражать свою позицию. В тексте документа содержатся требования к властям нашей страны немедленно освободить задержанных в ходе акций протеста людей, к Генеральной прокуратуре Беларуси — дать правовую оценку фактам насилия, провести разбирательство и наказать виновных, а к другим правоохранительным органам — обеспечить безопасность мирных акций протеста. В обращении подчеркивается приверженность идее суверенитета Беларуси и негативное отношение к попыткам его подрыва извне, а также военного вмешательства других государств во внутренние дела нашей страны.

Белорусские граждане обратились в дипломатическую миссию нашей страны в Дубае с предложением также поддержать их инициативу. В итоге свои подписи в документе поставили Генеральный консул Беларуси Игорь Бондарев и консул Виталий Князев.

Беларуская диаспора в ОАЭ призывает своих соотечественников в других странах вступать в диалог с сотрудниками дипломатических представительств с предложением высказываться в поддержку мирных протестующих, осудить насилие в нашей стране и требовать расследования и наказания виновных в избиениях мирных граждан.

Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня записал видеообращение , в котором поддержал людей, выходящих на мирные протесты, а также, оценивая ситуацию в нашей стране, провел аналогии со сталинским террором и действиями НКВД. Уже 18 августа стало известно, что он подал в отставку .

— Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал TUT.BY Игорь Лещеня.