﻿ Белорусская диаспора в ОАЭ выпустила обращение к властям - его подписали дипломаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская диаспора в ОАЭ выпустила обращение к властям - его подписали дипломаты

18.08.2020 10:56 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская диаспора в Объединенных Арабских Эмиратах выступила с обращением к властям Беларуси — его подписали также работники дипломатической миссии нашей страны в аравийском государстве. Об этом TUT.BY сообщили белорусы, проживающие в Дубае.


Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

В выпущенном обращении белорусы из Объединенных Арабских Эмиратов осуждают необоснованное насилие правоохранительных органов по отношению к мирным гражданам и поддерживают стремление соотечественников мирно выражать свою позицию. В тексте документа содержатся требования к властям нашей страны немедленно освободить задержанных в ходе акций протеста людей, к Генеральной прокуратуре Беларуси — дать правовую оценку фактам насилия, провести разбирательство и наказать виновных, а к другим правоохранительным органам — обеспечить безопасность мирных акций протеста. В обращении подчеркивается приверженность идее суверенитета Беларуси и негативное отношение к попыткам его подрыва извне, а также военного вмешательства других государств во внутренние дела нашей страны.

Белорусские граждане обратились в дипломатическую миссию нашей страны в Дубае с предложением также поддержать их инициативу. В итоге свои подписи в документе поставили Генеральный консул Беларуси Игорь Бондарев и консул Виталий Князев.

Беларуская диаспора в ОАЭ призывает своих соотечественников в других странах вступать в диалог с сотрудниками дипломатических представительств с предложением высказываться в поддержку мирных протестующих, осудить насилие в нашей стране и требовать расследования и наказания виновных в избиениях мирных граждан.

Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня записал видеообращение, в котором поддержал людей, выходящих на мирные протесты, а также, оценивая ситуацию в нашей стране, провел аналогии со сталинским террором и действиями НКВД. Уже 18 августа стало известно, что он подал в отставку.

— Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал TUT.BY Игорь Лещеня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская диаспора в Объединенных Арабских Эмиратах выступила с обращением к властям Беларуси - его подписали также работники дипломатической миссии нашей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На "Беларуськалии" забастовки нет, но мощности снижены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика