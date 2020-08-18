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Белорусская диаспора в ОАЭ выпустила обращение к властям - его подписали дипломаты
18.08.2020 10:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская диаспора в Объединенных Арабских Эмиратах выступила с обращением к властям Беларуси — его подписали также работники дипломатической миссии нашей страны в аравийском государстве. Об этом TUT.BY сообщили белорусы, проживающие в Дубае.
В выпущенном обращении белорусы из Объединенных Арабских Эмиратов осуждают необоснованное насилие правоохранительных органов по отношению к мирным гражданам и поддерживают стремление соотечественников мирно выражать свою позицию. В тексте документа содержатся требования к властям нашей страны немедленно освободить задержанных в ходе акций протеста людей, к Генеральной прокуратуре Беларуси — дать правовую оценку фактам насилия, провести разбирательство и наказать виновных, а к другим правоохранительным органам — обеспечить безопасность мирных акций протеста. В обращении подчеркивается приверженность идее суверенитета Беларуси и негативное отношение к попыткам его подрыва извне, а также военного вмешательства других государств во внутренние дела нашей страны.
Белорусские граждане обратились в дипломатическую миссию нашей страны в Дубае с предложением также поддержать их инициативу. В итоге свои подписи в документе поставили Генеральный консул Беларуси Игорь Бондарев и консул Виталий Князев.
Беларуская диаспора в ОАЭ призывает своих соотечественников в других странах вступать в диалог с сотрудниками дипломатических представительств с предложением высказываться в поддержку мирных протестующих, осудить насилие в нашей стране и требовать расследования и наказания виновных в избиениях мирных граждан.
Напомним, 15 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня записал
— Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал TUT.BY Игорь Лещеня.
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Белорусская диаспора в Объединенных Арабских Эмиратах выступила с обращением к властям Беларуси - его подписали также работники дипломатической миссии нашей...
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