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На "Беларуськалии" забастовки нет, но мощности снижены

18.08.2020 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Производство на ОАО "Беларуськалий" не остановлено, но связанные с последними событиями в стране разногласия в коллективе негативно сказывается на производственном процессе. Об этом сообщил в разговоре со Sputnik руководитель первичной профсоюзной организации ОАО "Беларуськалий" Белхимпрофсоюза Андрей Рыбак.

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"Остановлено (производство) – это когда все выключено, но у нас отгрузка идет. Понятно, что когда мы сейчас загружены на 110%, то любое такое шатание негативно сказывается на производственном процессе", – констатировал Рыбак.

По его словам, у руководства предприятия есть четкая позиция и намерение соблюдать законодательство: политические вопросы должны решаться в определенном порядке, а забастовка по инициативе профсоюза с политическими требованиями незаконна – она может опираться на вопросы, которые находятся в компетенции нанимателя.

"Как таковой забастовки нет. Есть подогреваемый отдельными товарищами эмоциональный диалог на предприятии (...). Мы, как профсоюз, объясняем людям, что поддерживаем их требования, но предприятие останавливать нельзя. И многие нас слушают. Но всегда находятся те, кто слушает независимый профсоюз (у нас их несколько)", – добавил руководитель первичной профсоюзной организации.

Напомним, в понедельник работники предприятия "Беларуськалий", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира, вышли на забастовку. Таким образом шахтеры выражают солидарность с мирными протестующими и теми, кто был задержан в ходе акций протеста. Позже в БКК пообещали партнерам выполнить все договоренности, независимо от развития ситуации в стране.

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Теги: Минск
 
 
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У руководства предприятия есть четкая позиция и намерение соблюдать законодательство: политические вопросы должны решаться в определенном порядке.
 
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