Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, Колесникова отрицает это

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, посещая накануне предприятие МЗКТ , заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, но она от этого отказалась, потому что это «уже неактуально».



Фото: Reuters

— Мне уже предложили посчитать голоса с камеры, знаешь, кто там сидит, — сказал Лукашенко, обращаясь к работнику предприятия Андрею. — Пусть скажут где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. А мне передают люди: «Слушайте, а уже это неактуально считать». А что надо? — «Новые выборы?» Андрей, ты опоздал, уже не надо никому пересчет.

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила РИА «Новости» , что не слышала о предложении президента Александра Лукашенко по пересчету голосов.

— Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура — уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен, — сказала Колесникова.

Напомним, заполненные бюллетени по выборам президента хранятся в исполнительных комитетах, местных администрациях в течение шести месяцев после проведения выборов, следует из Избирательного кодекса. По закону утилизируются бюллетени через полгода.

Принять решение о повторном подсчете голосов может Центральная комиссия в случае выявления несоответствий или ошибок в протоколах нижестоящих комиссий. Такую же просьбу может выразить кандидат в президенты, подав в ЦИК соответствующее заявление не позднее чем на третий день прошедших выборов. Пересчет голосов возможен также в рамках уголовного дела.