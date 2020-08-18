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Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, Колесникова отрицает это
18.08.2020 11:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко,
— Мне уже предложили посчитать голоса с камеры, знаешь, кто там сидит, — сказал Лукашенко, обращаясь к работнику предприятия Андрею. — Пусть скажут где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. А мне передают люди: «Слушайте, а уже это неактуально считать». А что надо? — «Новые выборы?» Андрей, ты опоздал, уже не надо никому пересчет.
Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила
— Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура — уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен, — сказала Колесникова.
Напомним, заполненные бюллетени по выборам президента
Принять решение о повторном подсчете голосов может Центральная комиссия в случае выявления несоответствий или ошибок в протоколах нижестоящих комиссий. Такую же просьбу может выразить кандидат в президенты, подав в ЦИК соответствующее заявление не позднее чем на третий день прошедших выборов. Пересчет голосов возможен также в рамках уголовного дела.
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Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении президента Александра Лукашенко по пересчету голосов.
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