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МИД подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Бушило

18.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз подтвердил БелаПАН отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

Ранее появились сообщения об уходе Бушило в знак протеста против действий властей. На его странице в «Фейсбуке» 16 августа появился репост фотографии с массовой акции протеста «Марш свободы» в Минске.

Ранее о своей гражданской позиции заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.

17 августа два сотрудника МИД вышли на пикет: это работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/696957.html

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/696957.html

 
Теги: Минск
 
 
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На его странице в «Фейсбуке» 16 августа появился репост фотографии с массовой акции протеста «Марш свободы» в Минске.
 
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