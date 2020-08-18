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МИД подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Бушило
18.08.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз подтвердил БелаПАН отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.
Ранее появились сообщения об уходе Бушило в знак протеста против действий властей. На его странице в «Фейсбуке» 16 августа появился репост фотографии с массовой акции протеста «Марш свободы» в Минске.
Ранее о своей гражданской позиции
17 августа два сотрудника МИД
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/696957.html
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/696957.html
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На его странице в «Фейсбуке» 16 августа появился репост фотографии с массовой акции протеста «Марш свободы» в Минске.
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