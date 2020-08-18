МИД подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Бушило

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз подтвердил БелаПАН отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

Ранее появились сообщения об уходе Бушило в знак протеста против действий властей. На его странице в «Фейсбуке» 16 августа появился репост фотографии с массовой акции протеста «Марш свободы» в Минске.

Ранее о своей гражданской позиции заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.

17 августа два сотрудника МИД вышли на пикет : это работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

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Читать полностью: https://news.tut.by/economics/696957.html