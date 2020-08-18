Экономисты: Репрессии и нарушения прав человека ведут к «катастрофическим экономическим последствиям»

Источник материала: Tut.by

В случае продолжения насильственных действия и нарушения прав человека в Беларуси неизбежны «катастрофические экономические последствия». Об этом говорится в открытом письме к белорусским властям, подписанном 98 экономистами из 17 стран мира.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Авторы письма подчеркивают, что человеческие потери и страдания от нарушения прав человека невозможно компенсировать. Однако люди, влияющие на политику, еще могут «спасти нацию от дальнейшей трагедии и завоевать уважение в будущем».

— Экономическая история вселяет в нас полную уверенность в том, что национальное процветание зависит от прозрачности и подотчетности властей, а также от их уважения к правам человека и экономическим правам. Без четких обязательств по восстановлению прав человека и демократических прав, без гарантий отказа от насильственного противодействия социально-политическим протестам, подписавшиеся под этим письмом предсказывают разрушительный экономический спад белорусского государства, — говорится в коллективном обращении к белорусским властям и административному аппарату.

Среди возможных последствий в письме названы:

ускорение оттока человеческого и финансового капитала

По оценке экспертов, инвестиции и доступ к иностранному капиталу будут сокращаться, а доверие к финансовому рынку рискует быть утерянным. Врачи, инженеры и другие квалифицированные специалисты начнут массово покидать страну. «Беларусь не станет «ИТ-страной», по политическим мотивам блокируя интернет для жителей и бизнеса. А блокировка интернета, как показывают исследования, имеет высокую экономическую цену, говорится в письме.

снижение суверенного кредитного рейтинга до «мусорного» уровня

Снижение кредитного рейтинга приведет к увеличению стоимости обслуживания государственного долга. А оно — к росту налоговой нагрузки и, возможно, сокращению государственных расходов или ухудшению качества государственных услуг. «Страна, в которой власти устанавливают административный контроль над третьим по величине частным банком, никогда не будет иметь высокого суверенного рейтинга», — подчеркивается в письме.

подрыв макроэкономической стабильности

Потеря человеческого и финансового капитала и ограничение доступа к международным финансовым рынкам пошатнут макроэкономическую стабильность. Это приведет к росту инфляции, девальвации белорусского рубля, усилению долларизации экономики и даже кризису банковской системы, считают экономисты.

Среди подписавшихся под обращением, инициированным Центром социально-экономических исследований CASE Belarus, профессора Лешек Бальцерович, основатель «Форума гражданского участия» (Польша), Станислав Гомулка, член Польской академии наук и экс-замминистра финансов Польши, Роэль Бетсма, замдекана в Амстердамской школе экономики (Нидерланды), Кристофер Хартвелл из Борнмутского университета (Великобритания), Георг Фишер, старший научный сотрудник Венского института международных экономических исследований (Австрия) и другие представители известных университетов и исследовательских центров 17 стран мира.

Письмо планируется передать властям Беларуси.