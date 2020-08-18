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"Кому это навредит?" Союз нанимателей Гомельщины о протестах

18.08.2020 13:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 18 авг – Sputnik. Областной Союз нанимателей, объединяющий более 65 предприятий, сделал обращение к трудовым коллективам.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Последние дни стали тяжелыми и беспокойными для всего белорусского народа. Наш Союз находится вне политики, однако оставаться равнодушными к происходящему мы не можем. Мы против силового противостояния и за решение всех вопросов исключительно мирным путем в целях поддержания экономической безопасности страны", – говорится в преамбуле.

Составители обращения отмечают, что истина может родиться только в мирном диалоге, а народ Беларуси не должен позволить увести себя в сторону разрушения и уничтожения нашей экономической основы, которая была создана всем белорусским народом.

"Сегодня вас призывают нанести конкретный экономический ущерб действующей власти, путем остановки работы производств. Задайте себе вопрос: "Кому это навредит?" Ответ напрашивается сам – всем вам, всему белорусскому народу, а не власти", – объясняют авторы обращения.

Далее по тексту перечисляются последствия, к которым может привести противостояние. В их числе потеря заработной платы, отсутствие денежных средств в бюджете, а это "школы без учителей, больницы без докторов, улицы без света и общественного транспорта и, наконец, пенсионеры без пенсий".

"Обращаемся ко всем трудовым коллективам Гомельщины. Реализуя свои демократические права на свободу слова, несогласие и протесты, не допустите разрушения своей страны и ее основы – экономики. Мы – мирная нация, и в этом наша сила", – подытоживают в Союзе.

Областной Союз нанимателей Гомельщины – это некоммерческая организация с правом юридического лица. Союз плотно контактирует с местными органами власти и профсоюзами. В состав объединения входят такие промышленные гиганты, как "Гомсельмаш", "Гомельстекло", "Белоруснефть", "СветлогорскХимволокно", Гомельский химический завод и другие.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. С минувшей недели на многих промышленных гигантах страны начались митинги протеста, перешедшие в забастовки.

 
Теги: Гомель
 
 
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Первыми обращение об остановке массовых протестов подписали представители промышленных гигантов региона.
 
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