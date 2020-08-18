Порядок на полках. Мониторинги показывают: поводов для беспокойства о росте цен в магазинах нет

Цены — это тема, которая в наибольшей степени беспокоит население во все времена. Если они будут высокими, то как ни крути — зарплата будет казаться недостаточной. Общемировой кризис, вызванный сложной эпидемиологической ситуацией, негативно повлиял на инфляционные ожидания. И как следствие — в первом квартале года наблюдался рост цен на определенную группу товаров. Причем во многих случаях необоснованно. Тогда и было принято решение о введении госрегулирования на социально значимые товары — то, что мы ежедневно приобретаем в магазинах. Безусловно, мера вынужденная, но эффект от ее введения очевиден. Что сейчас происходит с ценами и как долго продлится их госрегулирование, рассказывает «».

Учет и контроль



В апреле для предупреждения завышения цен в связи с неблагоприятными условиями в стране был расширен перечень социально значимых товаров и введено временное регулирование цен на наиболее значимые для населения товары. При этом ограничения предусмотрены для всех субъектов хозяйствования: производителей, импортеров, оптового звена, а также розничной торговли. Сегодня временное регулирование сохраняется на 18 групп социально значимых товаров (а это более 40 товарных позиций) и с середины июля продлено до 15 октября этого года. Также регулируются цены на сахар, гречку, маски и дезинфицирующие средства.

В МАРТ обращают внимание: ценовое регулирование в таком большом объеме в настоящее время обосновано, так как при складывающихся неблагоприятных условиях особенно важно сохранить ценовую стабильность. Аналогичные меры в 2020 году применяются и в других странах. При этом при принятии решения в ведомстве придерживаются взвешенного подхода, учитывается не только необходимость поддержания ценовой стабильности, но и влияние на эффективность работы организаций.

И эффект, как говорят специалисты, налицо. С мая потребительские цены в целом практически не растут, отметил начальник аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Филиппов.

— Начиная с сентября 2019 года годовая инфляция сохраняется вблизи целевого параметра — 5 процентов. Так, в июле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,2 процента. Рост цен на отдельные товары отмечался только в конце марта — начале апреля из-за эпидемиологической обстановки, затруднения международного товародвижения и, как следствие, увеличения контрактных цен и расходов по импорту. С мая текущего года потребительские цены в целом практически не растут. Из общей тенденции выделяется изменение цен на товары плодовоовощного сегмента: например, в июле овощи в среднем сезонно подешевели на 4,1 процента по отношению к предыдущему месяцу. При этом после продолжительного роста (6 месяцев) отмечается сезонное удешевление картофеля на 7,1 процента, а также фруктов в целом (за счет снижения цен на виноград и бананы на 10,9 и 10,6 процента соответственно). Цены на лук, помидоры, огурцы, чеснок и перец продолжают снижаться. Впервые с апреля подешевела капуста (на 4,8 процента).

Что касается регулируемых цен и тарифов, то принято решение по приостановлению их изменения в отношении большинства позиций. Из всех регулируемых позиций за последние месяцы только планово повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также денежные нормы расходов на питание в учреждениях дошкольного образования. Такое решение позволило снизить годовой прирост регулируемых цен и тарифов по итогам июля до исторического минимума — 6,3 процента.





Аналогичная ситуация характерна и для социально значимых товаров: годовые темпы прироста цен на них замедляются.

— Так, в июле продолжилось снижение потребительских цен в годовом выражении на мясо и мясопродукты с 1,4 процента в апреле до «минус» 1,1 процента в июле. Отмечалось снижение цен на соль (на 4,3 процента) и ткани (на 1,2 процента), а также замедление роста цен на многие социально значимые продовольственные товары: рыбу и рыбопродукты (с 1,8 процента в июне до 1,4 процента в июле), молоко и молочные продукты (с 4,8 до 4,5 процента), яйца куриные (с 10,5 до 9,4 процента), масло животное (с 3,6 до 2,5 процента), хлеб и хлебобулочные изделия (с 1,4 до 0,9 процента), макаронные изделия (с 3,1 до 2,8 процента) и другие.



Мониторинг покажет

МАРТ осуществляется постоянный контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании, идет активное взаимодействие с Комитетом государственного контроля по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке. В ведомстве организован анализ фактического уровня рентабельности, торговых надбавок, применяемых на основные группы социально значимых продовольственных товаров, как посредством направления соответствующих запросов в адрес наиболее крупных региональных и республиканских организаций, так и в рамках проводимых контрольно-аналитических мероприятий.

Активно в работу по анализу цен на социально значимые товары включилась Федерация профсоюзов. Основная задача — оценить, насколько белорусам доступны товары первой необходимости, и проанализировать, как их удорожание соотносится с ростом доходов. В связи с эпидемиологической ситуацией с марта запущен и еженедельный профсоюзный экспресс-мониторинг цен по более чем 20 наименованиям товаров, пользующихся повышенным потребительским спросом. Уделяется внимание их наличию и запасам в организациях розничной торговли.