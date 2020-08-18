В Украине обеспокоились работой белорусских НПЗ из-за протестов: поставки топлива могут снизиться

Источник материала: Tut.by

Вчера в Министерстве энергетики Украины обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов в свете возможной дестабилизации поставок нефтепродуктов из Беларуси. Гендиректор «БНК-Украина» Александр Коваленко заверил украинских партнеров, что белорусские НПЗ работают в стабильном режиме и придерживаются ранее запланированных графиков отгрузки нефтепродуктов. Это заявление прозвучало на фоне высказываний работников заводов в Новополоцке и Мозыре о грядущих забастовках в знак протеста против итогов президентских выборов.





17 августа работники «Нафтана» выдвинул ряд требований к властям страны, среди которых — отставка президента Александра Лукашенко.

«Мы требуем отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия», — озвучила одно из требований коллектива предприятия начальник отдела реализации нефтепродуктов «Нафтана» Ольга Бритикова.

Кроме того, добавила она, работники требуют отставки главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время акций протестов, прекращения насилия и преследования людей со стороны силовиков, проведения новых, честных выборов с допуском независимых международных и национальных наблюдателей.

Бритикова также попросила у руководства «Нафтан» и профсоюзной организации не оказывать давление на работников, участвующих в акциях протеста. Представитель завода отметила, что профсоюзам по закону запрещено заниматься политической деятельностью, однако председатель ФПБ Михаил Орда «позволил себе в нарушение закона участвовать в политической агитации во время выборов» на стороне Александра Лукашенко. Поэтому коллектив «Нафтана» потребовал отставки Орды.

Впрочем, главное глобальное требование работников «Нафтана» — отставка Лукашенко. «Если отставка не произойдет в 10-дневный срок, мы будем вынуждены реализовать свое право на забастовку», — заявила Бритикова, но при этом подчеркнула, что «забастовка, но без остановки завода», поскольку «нам еще жить в наших городах».

По данным агентства Argus , управление Мозырского НПЗ (цех № 16) письменно заявило 14 августа о планах проведения забастовок ежедневно с 12.00 до 15.00 начиная с 20 августа в течение неопределенного срока, сообщили участники рынка. Они опасаются, что это может привести к снижению объемов производства.

На «Нафтане» в текущем месяце ведется плановый ремонт. Поэтому основной объем переработки должен приходиться на Мозырский НПЗ, куда планировалось поставить 844 тыс. тонн нефти, а на Новополоцкий — 295 тыс. тонн.

Как сообщил TUT.BY источник в нефтяной сфере, остановка всех технологических процессов на НПЗ — «это дорогое удовольствие».

— Поэтому, наверное, это будет самой крайней мерой. Плюс ко всему у заводов есть обязательства перед партнерами, в той же Украине, неисполнение которых может повлечь штрафы. Общая ситуация на рынке также далека от идеальной. НПЗ начали более-менее нормальную работу после сложностей в первом квартале. Поэтому объективно вопрос об остановке заводов не стоит. Вместе с тем работники заводов, как все здравомыслящие люди, возмущены сложившейся ситуацией, в первую очередь — реакцией властей на мирные протесты, — пояснил собеседник.

Белорусские НПЗ — одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. За семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тыс. тонн), дизельного топлива — 25,8% (1,066 млн тонн), сжиженного газа — 16,6 тыс. тонн. Наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума — 52% (233 тыс. т) по итогам января-июля 2020 г.

Как сообщает enkоrr , 17 августа в Министерстве энергетики Украины в режиме интернет-конференции прошло совещание с участием всех заинтересованных на тему возможной дестабилизации поставок нефтепродуктов из Беларуси. Глава украинской «дочки» Белорусской нефтяной компании Александр Коваленко заверил, что все обязательства по поставкам топлива в Украину будут выполнены.

— За прошлую неделю в Украину отгружено суммарно по различным видам контрактов порядка 49 тыс. тонн дизельного топлива — наиболее важного продукта. Мы продолжаем в таком же ритме идти и понимаем, что взяли на себя перед августом немножко повышенные обязательства, и мы их будем выполнять, — сообщил глава компании.

Топ-менеджер не отрицает, что есть работники заводов, которые действительно выходят на акции протестов, но это, по его словам, никак не сказывается на работе предприятий.

— Для понимания ситуации. Например, на Мозырском НПЗ порядка 5 тысяч сотрудников. Из них 1200−1400 работники одной смены. При этом еще на заводе находятся 400−500 человек. Эти люди здраво понимают, что остановка завода грозит в первую очередь отсутствием заработной платы, поэтому ни в коем случае не пойдут на остановку завода, — выразил уверенность Коваленко.

В «Белнефтехиме» также заверили, что в настоящее время нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме.