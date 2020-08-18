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Посол Беларуси в Испании осудил насилие и призвал соотечественников к диалогу

18.08.2020 16:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Республики Беларусь в Испании Павел Пустовой осудил жестокость и насилие, происходящие в Беларуси, и призвал соотечественников к диалогу. Его обращение опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.


Фото: Facebook

— Уважаемые соотечественники, последние события в нашей стране отдаются болью и глубочайшим сожалением в сердце каждого белоруса. В этой ситуации всем нам, которые волею судьбы оказались в Испании, нужно не нагнетать еще более истерию и озлобленность, а в спокойной и мирной обстановке обсудить все волнующие людей проблемы, — пишет дипломат.

Пустовой указывает, что двери посольства всегда открыты для всех без исключения граждан, а сотрудники готовы обсуждать любые наболевшие вопросы.

Дипломат призывает представителей белорусской диаспоры не прибегать к оскорблению и вандализму.

— Ярким примером тому служат нападки молодых людей, подстрекаемых отдельными личностями через социальные сети, на офис Почетного консула Беларуси в Барселоне К. Бальсельса Наварро. Гражданин Испании, который за свой счет содержит представительство, не имеет никакого отношения к политическим событиям в Беларуси, а решил искренне и бескорыстно помогать белорусам, попавшим в трудную ситуацию, оказывать помощь бизнесменам, ученым, артистам, спортсменам и всем другим профессионалам обеих стран устанавливать дружеские связи, сейчас столкнулся с оскорблениями и угрозами в отношении себя и своих сотрудников, вандализмом в отношении исторического здания, в котором находится его офис.

По словам Пустового, оскорблениям подвергаются и сотрудники белорусского посольства в Мадриде, «которые честно и открыто организовали голосование граждан на президентских выборах и предъявили итоговый протокол наблюдателю, выдвинутому от белорусской диаспоры».

— Если хотите высказать претензии, приходите к нам открыто,
а не совершайте акты вандализма и хулиганские действия исподтишка.
Давайте будем честными и справедливыми друг в отношении друга! Всегда помните библейскую мудрость: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».

Что касается происходящего в Беларуси, то, по словам дипломата, «такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века».

Пустовой считает, что для ее разрешения в стране необходимо провести пересчет результатов голосования и привлечь к ответственности тех, кто избивал мирных демонстрантов, а также тех, кто нападал на силовиков и угрожал их близким.

— Нынешняя белорусская государственная символика была принята на всебелорусском референдуме в 1995 году, поэтому Посольство не планирует заменять по требованию отдельных граждан нынешний государственный флаг на бело-красно-белый, — написал Пустовой.

 
 
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Что касается происходящего в Беларуси, то, по словам дипломата, «такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века».
 
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