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Лукашенко высказался о координационном совете: «бывшие прикорытники» и «отвязанные нацисты»

18.08.2020 17:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко считает ширмой созданный объединенным штабом координационный совет. А его целью — захват власти. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры, что «мы вот мирные, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, то вы увидите, что происходит. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб, как это он называется, — для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много, ни мало, передать им власть. Мы это расцениваем однозначно — это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, - заявил Лукашено

Лукашенко предупредил «тех, кто вошел в этот штаб», что будет «принимать адекватные меры, но исключительно по конституции и закону».

— У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы из бывших прикорытников, как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти и откровенно отвязанные нацисты.

 
 
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Лукашенко считает ширмой созданный объединенным штабом координационный совет. А его целью - захват власти. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза.
 
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