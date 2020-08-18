«ЦИП и ИВС на Окрестина ассоциируются с пыточными камерами». Адвокаты осудили жестокость силовиков

Источник материала: Tut.by

«Мы не можем игнорировать сложившуюся в стране обстановку» — адвокатское сообщество осудило жестокие действия силовых подразделений и призвало привлечь к ответственности всех, нарушивших закон.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Тысячи произвольных задержаний и причинение людям телесных повреждений»

187 адвокатов страны, подписавшихся к моменту публикации под открытым письмом, заявили, что не могут игнорировать «манипулирование избирательным законодательством и откровенное его нарушение», а также нарушения права граждан на защиту как в уголовном, так и в административном процессе, неравенство в передаче общественности информации о ходе расследования резонансных уголовных дел.

«Мы все в разной степени были свидетелями того, как наши коллеги, действуя исключительно законными методами, раз за разом доказывали и показывали насколько вся избирательная система несправедлива, а зачастую и откровенно незаконна», пишут адвокаты, подчеркивая, что их заявления, ходатайства и жалобы в правоохранительные органы и суды чаще всего рассматривались формально и не приводили к восстановлению прав граждан.

Апогеем стали сами выборы 9 августа. «С первого дня досрочного голосования к нам, адвокатам, обращались десятки граждан-наблюдателей, которых силой выдворяли из участков, зачастую еще и необоснованно привлекая к административной ответственности».

Но самое страшное произошло в первые три ночи после выборов, когда государство позволило себе необоснованное применение физической силы и спецсредств в отношении мирных граждан, подчеркивается в письме. В итоге необоснованная жестокость правоохранительных органов выразилась в тысячах произвольных задержаний и в причинении гражданам телесных повреждений. А ЦИП и ИВС на Окрестина в Минске стали «ассоциироваться с пыточными камерами».

«В этих условиях нас, адвокатов Республики Беларусь, возмущают со все нарастающей силой заявления, публикуемые Белорусской республиканской коллегией адвокатов якобы от имени всего адвокатского сообщества, сначала с совершенно абсурдными разъяснениями о незаконности ношения белых ленточек и фотографирования бюллетеня до выборов, и с призывами оказывать помощь правоохранительным органам после». Далее приводится цитата из опубликованного на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов: «Однако, в настоящее время и сотрудники правоохранительных органов, охраняющие общественный порядок, нуждаются в защите», которую в обращении называют точкой невозврата, после которой невозможно воспринимать текущее руководство БРКА в качестве адвокатов, наделенных правом говорить от имени всего сообщества.

«Мы полагаем, что в настоящее время адвокатура, как институт, призванный всегда быть на стороне граждан и общества, а также каждый отдельно взятый адвокат, как общественный деятель, обязаны быть исключительно на стороне граждан, решительно осудив насилие со стороны государства», — говорится в письме.

В связи с этим адвокатское сообщество озвучило ряд требований. Среди них освобождение всех политических заключенных и задержанных во время мирных протестов после выборов, прекращение совершаемых преступлений, в частности пыток и насилия в отношении задержанных. А также отстранение от работы всего состава ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, сотрудников ОМОН и иных силовых подразделений, принимавших участие в задержаниях.

Адвокаты требуют создать общественную комиссию по расследованию пыток и установление лиц, причастных к их применению, с участием представителей прессы и юристов, которая имела бы доступ во все места принудительного содержания. Среди требований фигурирует привлечение к ответственности всех лиц, совершивших преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, и лиц, отдавших соответствующие распоряжения, проведение новых честных выборов.

Адвокат — генпрокурору: Почему не возбуждены уголовные дела?

Адвокат Владимир Созончук, который этим летом является защитником политика Николая Статкевича, бывшую помощницу Виктора Бабарико в Белгазпромбанке Елену Карагачеву и Дмитрия Козлова, блогера под псевдонимом Серый Кот, в прошлом работник прокуратуры, также озвучил открытое обращение к генпрокурору Беларуси Александру Конюку.

Он подчеркивает, что в действиях мирных граждан, выходящих на митинги и тем более случайных людей, нет преступления, и эти люди не заслужили насилия в свой адрес.

— Почему прокуратурой до сих пор не возбуждены уголовные дела хотя бы по самым одиозным случаям пыток и избиений граждан? — задается вопросом Владимир Созончук.

«Уже несколько лет как в Генеральной прокуратуре создано подразделение (отдел или управление), которое занимается непосредственно расследованием определенных значимых дел». Созончук предлагает поручить этому подразделению расследование дела в отношении тех, кто применял насилие по отношению к мирным гражданам. «Вы хотите, чтобы пострадавшие и жертвы сами чинили самосуд в отношении своих палачей? Я этого не хочу», — говорит адвокат.