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Сергея Тихановского перевели в тюрьму в Жодино
18.08.2020 17:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогера Сергея Тихановского, содержащегося в СИЗО № 1 в Минске с конца мая, перевели в тюрьму в Жодино. Об этом TUT.BY рассказал адвокат блогера Виктор Мацкевич.
— Сегодня после обеда я попытался попасть в СИЗО № 1 к Сергею Тихановскому. Но там мне сообщили, что его вчера перевели в исправительное учреждение «Тюрьма № 8» города Жодино. Скорее всего, это было сделано вчера вечером, так как днем его посещал второй его защитник, — рассказал адвокат блогера Виктор Мацкевич.
Как стало известно защитнику, Тихановского перевели по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления адвокаты не видели.
— Я считаю, что никакой процессуальной или другой необходимости в этом переводе не было, — заявил адвокат.
Напомним, сегодня в Минске во время дневных мирных акций протеста сотни людей хором
Дело Тихановского
За решеткой блогер, ведущий YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский находится с 29 мая. Его задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Вместе с Тихановским было задержано еще несколько человек.
С тех пор блогеру предъявили несколько обвинений. Среди них есть такие:
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За решеткой блогер, ведущий YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский находится с 29 мая.
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