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Сергея Тихановского перевели в тюрьму в Жодино

18.08.2020 17:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогера Сергея Тихановского, содержащегося в СИЗО № 1 в Минске с конца мая, перевели в тюрьму в Жодино. Об этом TUT.BY рассказал адвокат блогера Виктор Мацкевич.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Сегодня после обеда я попытался попасть в СИЗО № 1 к Сергею Тихановскому. Но там мне сообщили, что его вчера перевели в исправительное учреждение «Тюрьма № 8» города Жодино. Скорее всего, это было сделано вчера вечером, так как днем его посещал второй его защитник, — рассказал адвокат блогера Виктор Мацкевич.

Как стало известно защитнику, Тихановского перевели по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления адвокаты не видели.

— Я считаю, что никакой процессуальной или другой необходимости в этом переводе не было, — заявил адвокат.

Напомним, сегодня в Минске во время дневных мирных акций протеста сотни людей хором спели «Стены рухнут» прямо у Володарки (СИЗО № 1) — поздравляли Тихановского с днем рождения. Сегодня блогеру исполнилось 42 года.

Дело Тихановского

За решеткой блогер, ведущий YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский находится с 29 мая. Его задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Вместе с Тихановским было задержано еще несколько человек.

С тех пор блогеру предъявили несколько обвинений. Среди них есть такие:

  • по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти);
  • по ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата). Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Тихановского.

Больше статей на эту тему можно почитать здесь.

16 августа Светлана Тихановская обращалась к должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение ее мужа в СИЗО: «Делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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За решеткой блогер, ведущий YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский находится с 29 мая.
 
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