«Я осуждаю репрессии». Глава МВД Латвии предложил белорусским компаниям переехать в Латвию

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс призвал правительство Беларуси положить конец насилию и репрессиям собственных граждан, и, если ситуация останется без изменений или ухудшится, предложил белорусским компаниям, пострадавших от режима государства, переехать в Латвию. Об этом говорится в заявлении Гиргенса о текущей ситуации в Беларуси.





— Я осуждаю репрессии и насилие, которые в настоящее время осуществляются белорусскими властями против своего народа, а также выражаю поддержку белорусскому народу в их борьбе за справедливое и демократическое государство и за открытые выборы. Я призываю власти Беларуси прекратить репрессии и позволить провести президентские выборы снова в соответствии с международно признанными стандартами, обеспечивая равный доступ оппозиции ко всем контролируемым государством СМИ и позволяя кандидатов участвовать в выборах на равных условиях. Также хочу подчеркнуть, что для меня неприемлемо, что высшие должностные лица Беларуси позиционируют Латвию в медийной среде как страну, угрожающую суверенитету Беларуси. Мы всегда воспринимали белорусский народ как дружественных соседей и надежных партнеров, — сказал Гиргенс.

В июле 2019 года были одобрены предложенные МВД Латвии поправки к Закону об иммиграции, которые облегчили иностранным компаниям в Латвии возможность получить Голубую карту Евросоюза, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов.

— Если текущая ситуация в Беларуси останется без изменений или ухудшится, и насилие над обществом продолжится, я хотел бы пригласить белорусские компании, особенно в сфере информационных технологий, перенести свои операции в Латвию, — добавил глава МВД Латвии.

Согласно прошлогодним поправкам к Закону об иммиграции, иностранцу, целью въезда которого является работа, может быть выдана долгосрочная виза на срок не более одного года. Если иностранец желает продолжить проживание в Латвии после истечения срока действия визы, он имеет право запросить временный вид на жительство в течение срока действия визы на длительный срок, не выезжая из Латвии Если компания разрабатывает инновационный продукт и является стартапом, члены совета директоров могут получить вид на жительство немедленно, даже до того, как компания будет создана. Компания и ее члены правления должны быть зарегистрированы в течение 3 месяцев с момента получения вида на жительство.

Закон об иммиграции также предусматривает возможность ходатайствовать о разрешении на временное проживание для инвестиций в уставный капитал общества капитала (минимум 50 000 евро). Супруг (а) иностранца, несовершеннолетние дети (также находящиеся под опекой) и лица, находящиеся под опекой иностранца или его или ее супруги, также имеют право запросить разрешение на срок действия вида на жительство, выданного иностранцу.