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Правительство оценивает, во сколько может обойтись простой линий и конвейеров на предприятиях

18.08.2020 20:13 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О забастовках рабочих высказался премьер Беларуси Роман Головченко.  Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, но на некоторых из них есть группы протестующих. Руководитель правительства считает, что большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что проведение таких незаконных акций - это пагубный путь. Он подчеркнул, что только небольшие группы людей пытаются выдать свои протестные настроения за массовое движение сегодня в Беларуси.

Сейчас правительство оценивает, во сколько может обойтись даже недлительный простой линий и конвейеров на крупных предприятиях страны, чтобы коллективы предприятий и руководство видели  в цифрах  эти потери сейчас и как они скажутся в будущем.

 
 
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О забастовках рабочих высказался премьер Беларуси Роман Головченко.  Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, но на некоторых из...
 
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