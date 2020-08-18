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Правительство оценивает, во сколько может обойтись простой линий и конвейеров на предприятиях
18.08.2020 20:13 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTО забастовках рабочих высказался премьер Беларуси Роман Головченко. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, но на некоторых из них есть группы протестующих. Руководитель правительства считает, что большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что проведение таких незаконных акций - это пагубный путь. Он подчеркнул, что только небольшие группы людей пытаются выдать свои протестные настроения за массовое движение сегодня в Беларуси.
Сейчас правительство оценивает, во сколько может обойтись даже недлительный простой линий и конвейеров на крупных предприятиях страны, чтобы коллективы предприятий и руководство видели в цифрах эти потери сейчас и как они скажутся в будущем.
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О забастовках рабочих высказался премьер Беларуси Роман Головченко. Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, но на некоторых из...
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