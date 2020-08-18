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Латушко: Я, как прикорытник и госслужащий, знаю изнутри функционирование системы
18.08.2020 20:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня страной фактически управляют силовики, прежде всего КГБ, а линия закона стала не сплошной. Такое мнение на пресс-конференции представителей координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, высказал уволенный накануне директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.
Латушко отметил, что координационный совет должен стать общественной платформой для выработки подходов по дальнейшему разрешению той сложной ситуации, которая сложилась в стране. Самая важная цель — достижение консенсуса и выход из кризиса в рамках действующего законодательства.
— У нас главная цель — достичь консенсуса в обществе. Главные принципы — закон и не применение силы, потому что те заявления, которые последовали за час до данной пресс-конференции (речь идет о
Экс-руководитель Купаловского отметил, что сегодня линия закона в нашей стране стала не сплошной, а прерывистой.
— Мы живем по понятиям, по суждениям, по мнениям, но не в рамках действующего законодательства. Поэтому я хотел бы, чтобы общественный совет вернул нас в правовые рамки, в правовое поле. Понятия должны остаться для других сфер, у нас должны действовать право и закон.
Я думаю, все мы устали от ситуации, когда нашей страной фактически руководят представители силовых структур, прежде всего, КГБ. Я предполагаю, какая реакция последует с их стороны в мой адрес после этих слов, и, честно говоря, я устал бояться ожиданием того, что они могут сделать. Какую устроить провокацию, какой фильм снять, может быть, подкинуть денежную сумму, может, обвинить меня в неуплате налогов. Хватит, чтобы нашей страной управляли спецслужбы. Спецслужбы как раз и призваны служить тому, чтобы сохранить спокойствие и законность в стране, а получается, что они становятся раздражающим фактором функционирования государства, фактически провоцируют ситуацию, которая в последующем влечет к определенным конфликтам, — заявил Латушко.
Он также считает, что спецслужбы фактически руководили избирательным процессом в Беларуси.
— Ни ЦИК, ни закон, ни судебная система, а именно они. Поверьте, как было сказано сегодня из уст руководства страны, я, как прикорытник и госслужащий, знаю изнутри функционирование системы. Я знаю, что там очень много порядочных людей, интеллектуалов, умных и действительно радеющих за интересы нашей страны, патриотов. Но, наверное, настало время именно им сказать свое слово: хватит жить по принципам спецслужб, надо жить по принципам права и законности. И они, прежде всего, должны его соблюдать, перед тем как контролировать его соблюдение. Как может орган контролировать исполнение закона, если сам же его и нарушает? Абсурд. Так что давайте, может быть, помечтаем, а может, пожелаем, а может, выскажем уверенность, что вот этот пробел в линии законодательства заканчивается, мы выйдем на сплошную четкую линию исполнения законов в нашей стране, — заявил Латушко.
Экс-директор театра также подчеркнул, что он никогда не будет участвовать ни в каких координационных советах, которые имеют целью свержение власти неконституционными методами.
— Мне вчера один из известных наших политиков, который был кандидатом в президенты в 2010 году (Владимир Некляев, — Прим.TUT.BY) возле здания сказал публично: «Я приветствую вас в составе оппозиции». Я возразил ему и хочу еще раз повторить: я не вхожу в оппозицию, потому что нас большинство, и мы хотим, чтобы мнение большинства не только было услышано, но учтено и реализовано в рамках законодательства, — заявил Павел Латушко.
Павел Латушко также считает, что сегодня в органах власти Беларуси проходит так называемая «итальянская забастовка».
— То, что я вижу, фактически сегодня идет «итальянская забастовка» в структурах Администрации президента, в структурах правительства, что проявляется в очень вялом, медленном исполнении поручений, не исполнении или очень медленном исполнении поручений, не реагировании или медленном реагировании на проблемные ситуации, возникающие в обществе. Потому что я себе представить не могу, как управленец с большим стажем, что когда в стране есть кризис, когда кризис в обществе, когда массово люди выходят на улицы, когда экономика находится под угрозой, чиновники просто прогуливаются по улицам, не предпринимают никаких реальных действий, не появляются в учреждениях, где возникает конфликтная ситуация, — сказал Латушко.
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Сегодня страной фактически управляют силовики, прежде всего КГБ, а линия закона стала не сплошной. Такое мнение на пресс-конференции представителей...
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