Латушко: Я, как прикорытник и госслужащий, знаю изнутри функционирование системы

Источник материала: Tut.by

Сегодня страной фактически управляют силовики, прежде всего КГБ, а линия закона стала не сплошной. Такое мнение на пресс-конференции представителей координационного совета, инициированного Светланой Тихановской, высказал уволенный накануне директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.





Латушко отметил, что координационный совет должен стать общественной платформой для выработки подходов по дальнейшему разрешению той сложной ситуации, которая сложилась в стране. Самая важная цель — достижение консенсуса и выход из кризиса в рамках действующего законодательства.

— У нас главная цель — достичь консенсуса в обществе. Главные принципы — закон и не применение силы, потому что те заявления, которые последовали за час до данной пресс-конференции (речь идет о заявлении Александра Лукашенко, — Прим.TUT.BY) — это угроза применения силы, которая вновь приведет к не достижению консенсуса в обществе. Я, кстати, даже рад тому, что фактически координационный совет еще не создан, и власть идет на опережение, комментируя его создание, что означает, что мы действительно сила. Мы еще не сказали голосом, но нас уже услышали. Значит власть подтверждает, что мы действительно важны для общества, я признателен за это власти. Это первый шаг власти к достижению согласия и к началу переговорного процесса, — считает Павел Латушко.

Экс-руководитель Купаловского отметил, что сегодня линия закона в нашей стране стала не сплошной, а прерывистой.

— Мы живем по понятиям, по суждениям, по мнениям, но не в рамках действующего законодательства. Поэтому я хотел бы, чтобы общественный совет вернул нас в правовые рамки, в правовое поле. Понятия должны остаться для других сфер, у нас должны действовать право и закон.

Я думаю, все мы устали от ситуации, когда нашей страной фактически руководят представители силовых структур, прежде всего, КГБ. Я предполагаю, какая реакция последует с их стороны в мой адрес после этих слов, и, честно говоря, я устал бояться ожиданием того, что они могут сделать. Какую устроить провокацию, какой фильм снять, может быть, подкинуть денежную сумму, может, обвинить меня в неуплате налогов. Хватит, чтобы нашей страной управляли спецслужбы. Спецслужбы как раз и призваны служить тому, чтобы сохранить спокойствие и законность в стране, а получается, что они становятся раздражающим фактором функционирования государства, фактически провоцируют ситуацию, которая в последующем влечет к определенным конфликтам, — заявил Латушко.

Он также считает, что спецслужбы фактически руководили избирательным процессом в Беларуси.

— Ни ЦИК, ни закон, ни судебная система, а именно они. Поверьте, как было сказано сегодня из уст руководства страны, я, как прикорытник и госслужащий, знаю изнутри функционирование системы. Я знаю, что там очень много порядочных людей, интеллектуалов, умных и действительно радеющих за интересы нашей страны, патриотов. Но, наверное, настало время именно им сказать свое слово: хватит жить по принципам спецслужб, надо жить по принципам права и законности. И они, прежде всего, должны его соблюдать, перед тем как контролировать его соблюдение. Как может орган контролировать исполнение закона, если сам же его и нарушает? Абсурд. Так что давайте, может быть, помечтаем, а может, пожелаем, а может, выскажем уверенность, что вот этот пробел в линии законодательства заканчивается, мы выйдем на сплошную четкую линию исполнения законов в нашей стране, — заявил Латушко.

Экс-директор театра также подчеркнул, что он никогда не будет участвовать ни в каких координационных советах, которые имеют целью свержение власти неконституционными методами.

— Мне вчера один из известных наших политиков, который был кандидатом в президенты в 2010 году (Владимир Некляев, — Прим.TUT.BY) возле здания сказал публично: «Я приветствую вас в составе оппозиции». Я возразил ему и хочу еще раз повторить: я не вхожу в оппозицию, потому что нас большинство, и мы хотим, чтобы мнение большинства не только было услышано, но учтено и реализовано в рамках законодательства, — заявил Павел Латушко.

Павел Латушко также считает, что сегодня в органах власти Беларуси проходит так называемая «итальянская забастовка».

— То, что я вижу, фактически сегодня идет «итальянская забастовка» в структурах Администрации президента, в структурах правительства, что проявляется в очень вялом, медленном исполнении поручений, не исполнении или очень медленном исполнении поручений, не реагировании или медленном реагировании на проблемные ситуации, возникающие в обществе. Потому что я себе представить не могу, как управленец с большим стажем, что когда в стране есть кризис, когда кризис в обществе, когда массово люди выходят на улицы, когда экономика находится под угрозой, чиновники просто прогуливаются по улицам, не предпринимают никаких реальных действий, не появляются в учреждениях, где возникает конфликтная ситуация, — сказал Латушко.