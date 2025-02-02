Откровения предпринимателя о неудачах и нюансы повышенных налогов на сверхдоходы: новости бизнеса за 27 января — 2 февраля 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Кредиты для бизнеса, курс доллара и тенденции в искусственном интеллекте. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Собрали в одну таблицу предложения по кредитам для бизнеса от белорусских банков. Ищите подходящие варианты здесь .

Выяснили , кому из белорусского бизнеса нужно заплатить «налог на богатство» по итогам 2024 года.

Экономика для бизнеса

Разобрались, почему курс доллара в Беларуси стал падать и как на это реагировать бизнесу.

Полезное для бизнеса

Открытие кофейни — это всегда вызов, но Surf Coffee® предлагает превратить этот процесс в захватывающее и вдохновляющее путешествие. Для многих партнёров этот шаг становится не просто бизнесом, а воплощением мечты. Мы поговорили с партнерами франшизы о том, как прошел этот путь, что вдохновляло на запуск, и какие моменты запомнились больше всего.

Важные новости мирового бизнеса за январь 2025 года читайте тут .

Истории бизнеса

Кирилл Пшинник — со-основатель и CEO онлайн-университета «Зерокодер», крупнейшего в России по обучению работе с нейросетями, промпт-инжинирингу и разработке без написания кода. Сегодня его экспертиза востребована как никогда: в мире назревает очередная ИИ-революция, а компании повсеместно внедряет инструменты с искусственным интеллектом. Портал «Про бизнес» поговорил с Кириллом о том, как он пришел в сферу ИИ, в чем ее будущее и как стоит реагировать на противостояние американских и китайских языковых моделей.

Возраст — не барьер для успешного бизнеса, если есть цель, мотивация и вера в свои силы. Два парня из глубинки Беларуси Даниил Козлов и Юрий Пацейко в этом уверены: в свои 18 и 17 лет они уже знают, как превратить маленький проект в серьезное дело. Начав с монтажа на аутсорсе, ребята идут к амбициозной цели — собрать крутую команду специалистов и запустить собственный видеопродакшн, который станет лидером белорусского рынка. Их кейсы говорят сами за себя: 100 тысяч подписчиков за 8 рилсов для музыкального аккаунта и 300 заявок на услуги после миллиона просмотров на видео для пластического хирурга. «Про бизнес» пообщался с молодыми предпринимателями Юрием и Даниилом о том, как они отказываются от компромиссов, создают бизнес с человеческим лицом и строят планы по лидерству на белорусском и российских рынках.