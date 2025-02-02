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Откровения предпринимателя о неудачах и нюансы повышенных налогов на сверхдоходы: новости бизнеса за 27 января — 2 февраля 2025 года
02.02.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Кредиты для бизнеса, курс доллара и тенденции в искусственном интеллекте. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Важные новости мирового бизнеса за январь 2025 года
Истории бизнеса
Кирилл Пшинник — со-основатель и CEO онлайн-университета «Зерокодер», крупнейшего в России по обучению работе с нейросетями, промпт-инжинирингу и разработке без написания кода. Сегодня его экспертиза востребована как никогда: в мире назревает очередная ИИ-революция, а компании повсеместно внедряет инструменты с искусственным интеллектом. Портал «Про бизнес»
Возраст — не барьер для успешного бизнеса, если есть цель, мотивация и вера в свои силы. Два парня из глубинки Беларуси Даниил Козлов и Юрий Пацейко в этом уверены: в свои 18 и 17 лет они уже знают, как превратить маленький проект в серьезное дело. Начав с монтажа на аутсорсе, ребята идут к амбициозной цели — собрать крутую команду специалистов и запустить собственный видеопродакшн, который станет лидером белорусского рынка. Их кейсы говорят сами за себя: 100 тысяч подписчиков за 8 рилсов для музыкального аккаунта и 300 заявок на услуги после миллиона просмотров на видео для пластического хирурга. «Про бизнес»
Предпринимательство — это не только работа с неопределенностью, но и искусство находить возможности там, где другие видят только риски. Сергей Кныш, предприниматель из Орска (город в Оренбургской области России), знает это как никто другой. Его путь начался с простого «купил-продал», но привел к сделкам с крупнейшими технологическими компаниями России. «Когда я запускал бизнес в сфере такси, в Орске уже работало около 75 компаний. Для города с населением 210 тысяч это перенасыщенный рынок. Если бы я начал анализировать и просчитывать, скорее всего, никогда бы не решился», — признается Сергей. Однако эта история не только о победах. Лишь один из десяти его проектов по итогу оказывается удачным, но именно это учит предпринимателя идти дальше. Сергей
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Откровения предпринимателя о неудачах и нюансы повышенных налогов на сверхдоходы: новости бизнеса за 27 января — 2 февраля 2025 года
Кредиты для бизнеса, курс доллара и тенденции в искусственном интеллекте. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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