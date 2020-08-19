Как правительство пытается предотвратить забастовки в госсекторе

Источник материала: Tut.by

17 августа вице-премьеры направили в курируемые госорганизации однотипные письма с требованием предупредить работников о наказании за участие в забастовках. Копии этих распоряжений есть у редакции TUT.BY.





Письма имеют гриф «Весьма срочно!». Их отправили 17 августа, а уже 18 августа соответствующая информация должна была быть доведена до работников.

В документе указано, что все сотрудники госсектора должны соблюдать трудовое законодательство и выполнять свои трудовые функции.

«Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», — говорится в письмах, подписанных вице-премьерами.

Руководству заводов и учреждений советуют предупредить персонал о санкциях в случае нарушения трудового законодательства.

«Избрание индивидуальной меры дисциплинарного взыскания должно корреспондироваться с экономическими интересами предприятия», — говорится в письмах.

18 августа премьер-министр Роман Головченко заявил журналистам, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, на некоторых из них есть группы протестующих. Он признал, что Конституцией предусмотрено право на забастовку.

— Но это забастовка для решения коллективного трудового спора при нарушении прав трудящихся, нарушении трудового договора. Если не сработали какие-то примирительные механизмы, тогда коллектив имеет право объявить ее в полном соответствии с Конституцией, — отметил премьер-министр.

При этом он заявил, что если процедура забастовки, предусмотренная законодательством, нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может.

— Поэтому 20, 30 человек, может, 50, 100, даже 200 человек не имеют права выступать от имени всего предприятия и, более того, втягивать остальных работников в забастовку или какие-то другие протестные акции. Это, между прочим, является наказуемым деянием, прямым причинением вреда. Это препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования, то есть предприятие несет убытки, — сказал Роман Головченко. — Если такие факты будут, соответственно, люди, причинившие убытки, тоже будут отвечать по закону. Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован.

В настоящий момент самым крупным предприятием, представители которого приняли решение о забастовке с 19 августа, является «Беларуськалий». Правда, вечером 18 августа стачком калийного комбината сообщил, что руководство провело хорошую «промывку мозгов» среди бастующих, убеждая рабочих не бастовать, и предупредило об ответственности. Кто не будет работать угрожали увольнять.

Премьер-министр сказал, что из-за кратковременной неразберихи рабочих на «Беларуськалии» уже произошло определенное снижение объемов производства. Этим тут же воспользовались конкуренты, тот же российский «Уралкалий», который «с удовольствием нарастил объемы поставок», утверждает Головченко. Впрочем, бытует и другое мнение. Из-за того, что количество игроков на глобальном рынке небольшое, то забастовка на «Беларуськалии» может пойти ему на пользу, поскольку мировые цены на калий вырастут.

Забастовка на Минском трактором заводе имеет две формы: одна часть работников завода бастует активно, проходит маршем по всему, вторая — проводит итальянскую забастовку, то есть приходит на рабочие места, но план, который можно сделать за час, делает два. Чтобы оказаться в правом поле во время забастовок работники МТЗ планируют оформить отпуска за свой счет.