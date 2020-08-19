Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 2,9 % Розничный товарооборот за 7 месяцев года составил около 30 млрд рублей и прибавил почти 3 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года. Оптовая...

Розничный товарооборот за 7 месяцев года составил около 30 млрд рублей и прибавил почти 3 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года. Оптовая торговля снизилась почти на 7 % и сложилась на уровне 53,5 млрд. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года вырос и составляет без малого 15 рублей.