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Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 2,9 %

19.08.2020 11:12 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Розничный товарооборот за 7 месяцев года составил около 30 млрд рублей и прибавил почти 3 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года. Оптовая торговля снизилась почти на 7 % и сложилась на уровне 53,5 млрд. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года вырос и составляет без малого 15 рублей.
 
 
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Розничный товарооборот за 7 месяцев года составил около 30 млрд рублей и прибавил почти 3 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019 года. Оптовая...
 
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