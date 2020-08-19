Имена дубровенских передовиков уборочной украшают областную Доску почета

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Несмотря на легкое похолодание, на жатвенных полях по-прежнему жарко. Под жатки комбайнов идут последние сотни гектаров. Хлебный каравай Дубровенщины по состоянию на утро вторника составлял более 55 тыс тонн зерна средней урожайностью 37,9 ц/га. Дубровенские аграрии на утро 18 августа убрали 69% площадей. Изо дня в день на зерновых полях неустанно трудятся комбайнеры, семейные и молодежные экипажи, агрономы, водители.

В районе свыше тысячи тонн зерна намолотили 9 комбайнеров и 10 экипажей комбайнов (всего 29 человек). Это труженики из СХФ им.Ю.Смирнова, ОАО «Правда-С», «Боброво-Агро», «Команина», «Якубово-­Агро», «Восток-Чирино», КУСХП «Придне­провский», «Зарубы», им.Черняховского.

Сегодня имена и трудовые успехи многих передовиков украшают не только районную, но и областную Доску почета. Заслуженно!







На 17 августа безусловным лидером области на отвозке зерна явлется водитель ОАО «Якубово-Агро» Александр Батян. За дни уборки он перевез с поля на мехток 3198 тонн зерна. Александр Александрович давно заслужил славу настоящего труженика. Каждый уборочный сезон он подчиняет себе, в очередной раз доказывает свой профессионализм и добивается высоких показателей в работе. Труд этого жизнерадостного, доброго человека основан на любви к родной земле, тщательной и добросовест­ной работе, сознательном, сердечном отношении к делу от начала и до конца жатвы. Застать Александра Батяна — задача не из легких. В прямом смысле слова, он всегда в движении. За рабочий день он делает 8-10 рейсов, перевозит порядка 100 тонн в день. Александр Александрович трудится в акционерном обществе не только водителем. В случае производственной необходимости он пересаживается на трактор и не менее успешно выполняет иные виды сельскохозяйственных работ.

Не перестают радовать и молодые участники уборочной. 24-летний комбайнер Артем Саратокин из СХФ им.Ю.Смирнова на утро 17 августа на КЗС-1218 намолотил 1704 тонны зерна. На его счету 440 убранных гектаров. Это абсолютный рекорд среди молодых участников жатвы не только в районе, но и в области в целом.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия на утро 18 августа белорусские аграрии намолотили более 7,236 млн т зерна при средней урожайности 37,5 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,8 ц/га). В стране осталось убрать 12,1% площадей зерновых. В Витебской области в текущем году нужно убрать 391 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это на 9% больше, чем в 2019 году. Наибольший удельный вес в структуре зернового клина имеет пшеница (151 тыс. га). В Витебской области убрано 64,2% площадей, или 242,7 тыс. га. Средняя урожайность зерновых в регионе составляет 33 ц/га.

Юлия СТАРАВОЙТОВА