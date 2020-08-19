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Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4 %

19.08.2020 11:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в I полугодии выросли почти на 5,5 %. В их общем объеме зарплаты занимают более 64 %, предпринимательская и иная деятельность, приносящая доход, - более 7 %. Пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты - 23,5 %, доходы от собственности и прочие около 5 %. Напомним, это средний показатель, включающий денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в I полугодии выросли почти на 5,5 %. В их общем объеме зарплаты занимают более 64 %, предпринимательская и иная...
 
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