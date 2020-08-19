Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реальные денежные доходы белорусов в I полугодии выросли на 5,4 % Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в I полугодии выросли почти на 5,5 %. В их общем объеме зарплаты занимают более 64 %, предпринимательская и иная...

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в I полугодии выросли почти на 5,5 %. В их общем объеме зарплаты занимают более 64 %, предпринимательская и иная деятельность, приносящая доход, - более 7 %. Пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты - 23,5 %, доходы от собственности и прочие около 5 %. Напомним, это средний показатель, включающий денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.