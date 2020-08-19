Тихановская призвала Европу не признавать выборы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская обратилась с призывом к европейским лидерам не признавать итоги президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа. Об этом она заявила в своем видеобращении на YouTube.

— Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов, — сказала она, обращение прозвучало на английском языке.

— Чтобы способствовать мирной передаче власти в моей стране, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который возглавит процесс мирной передачи власти через диалог, — добавила Тихановская.

По словам Тихановской, «совет незамедлительно инициирует проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением». Она также призвала лидеров стран Европы «уважать принципы международного права, суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа».