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Доллар и евро на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел
19.08.2020 11:26 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро продолжают расти по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль немного подешевел. Установлены следующие официальные курсы: доллар 2 рубля 46 копеек, евро 2, 93 и 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских рублей.
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Доллар и евро продолжают расти по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль немного подешевел. Установлены следующие официальные курсы:...
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