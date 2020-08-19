Швеция заморозила часть финансовой помощи Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Часть помощи, направляемой Беларуси по линии Нацбанка и бизнес-сообщества, будет заморожена, такое решение приняли власти Швеции.

Как заявил министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон, это будет "небольшая часть", которая направлялась на проекты с участием госсубъектов.

"Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны - тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты", - написал министр на своей страничке в соцсети Twitter.

Речь идет о двух программах в сфере сотрудничества с Центральным банком Беларуси и поддержки бизнес-сообщества страны.

Выплаты по ним достигали 22,5 миллиона и три миллиона шведских крон соответственно (2,6 миллиона и 347 тысяч долларов).

Размер общей помощи Беларуси со стороны Швеции составляет 120 миллионов крон (13,9 миллиона долларов).

Массовые акции протеста начались в Беларуси после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с оглашенными итогами выходят на улицы городов ежедневно уже вторую неделю.

Первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками, было задержано около семи тысяч человек, сотни пострадали. По данным Минздрава, скончались два участника протеста. Позже силовые методы воздействия применять перестали.

Представители оппозиции не признали результаты выборов и создали Координационный совет . Его представители заявили, что основная цель Совета - организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы отсудить некоторые горячие головы".

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