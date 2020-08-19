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Швеция заморозила часть финансовой помощи Беларуси
19.08.2020 09:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Часть помощи, направляемой Беларуси по линии Нацбанка и бизнес-сообщества, будет заморожена, такое решение приняли власти Швеции.
Как заявил министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон, это будет "небольшая часть", которая направлялась на проекты с участием госсубъектов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны - тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты", - написал министр на своей страничке в соцсети Twitter.
Речь идет о двух программах в сфере сотрудничества с Центральным банком Беларуси и поддержки бизнес-сообщества страны.
Выплаты по ним достигали 22,5 миллиона и три миллиона шведских крон соответственно (2,6 миллиона и 347 тысяч долларов).
Размер общей помощи Беларуси со стороны Швеции составляет 120 миллионов крон (13,9 миллиона долларов).
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Выплаты размером почти в три миллиона долларов направлялись на проекты с участием государственных субъектов.
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