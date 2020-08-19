|
Нацбанк отрицает наличие совместных проектов со Швецией
19.08.2020 13:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Национальный банк сейчас не реализует никаких проектов с финансированием из Стокгольма, заявили корреспонденту Sputnik в пресс-службе регулятора.
© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
Ранее министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон написал в своем микроблоге, что шведское правительство
"Национальный банк Беларуси в настоящее время не имеет каких-либо находящихся в стадии реализации совместных проектов или программ, предусматривающих финансирование со стороны шведского правительства", - уточнил пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.
По информации шведской стороны, речь идет о двух программах в сфере поддержки бизнес-сообщества республики. Выплаты по ним достигали 22,5 миллиона и три миллиона шведских крон соответственно (2,6 миллиона и 347 тысяч долларов).
Размер общей помощи Беларуси со стороны Швеции составляет 120 миллионов крон (13,9 миллиона долларов).
В свою очередь в Нацбанке выразили недоумение, откуда взялись эти цифры и подчеркнули, что впервые слышат про данное финансирование от шведского королевства.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский министр сообщил, что власти королевства заморозят финансирование проектов, которые осуществлялись в Беларуси при помощи Национального банка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)