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Нацбанк отрицает наличие совместных проектов со Швецией

19.08.2020 13:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Национальный банк сейчас не реализует никаких проектов с финансированием из Стокгольма, заявили корреспонденту Sputnik в пресс-службе регулятора.

© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
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Ранее министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон написал в своем микроблоге, что шведское правительство замораживает средства на проектах, которые осуществлялись при участии белорусских государственных органов.

"Национальный банк Беларуси в настоящее время не имеет каких-либо находящихся в стадии реализации совместных проектов или программ, предусматривающих финансирование со стороны шведского правительства", - уточнил пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.

По информации шведской стороны, речь идет о двух программах в сфере поддержки бизнес-сообщества республики. Выплаты по ним достигали 22,5 миллиона и три миллиона шведских крон соответственно (2,6 миллиона и 347 тысяч долларов).

Размер общей помощи Беларуси со стороны Швеции составляет 120 миллионов крон (13,9 миллиона долларов).

В свою очередь в Нацбанке выразили недоумение, откуда взялись эти цифры и подчеркнули, что впервые слышат про данное финансирование от шведского королевства.

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Теги: Минск
 
 
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Шведский министр сообщил, что власти королевства заморозят финансирование проектов, которые осуществлялись в Беларуси при помощи Национального банка.
 
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