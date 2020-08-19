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Минтруда Беларуси призвало рабочих не останавливать предприятия

19.08.2020 13:30 — Новости Экономики |  
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МИНК, 19 авг - Sputnik. Министерство труда и социальной защиты призвало трудовые коллективы страны не поддерживать забастовочное движение, обращение было размещено на сайте ведомства в среду.

С минувшего четверга на крупных предприятиях страны начались митинги протеста, предприятия заявляют о намерениях бастовать.

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
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"Минтруда призывает отбросить эмоции и вспомнить, что от выбора каждого трудящегося зависит социальное обеспечение пенсионеров и его собственное будущее", - говорится в обращении.

"Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит - остановить работу предприятий и организаций", - отметили в министерстве.

"За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте - пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллиона. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение", - говорится в обращении министерства труда и соцзащиты.

Ранее замглавы Минтруда и соцзащиты Беларуси Игорь Старовойтов заявил о незаконном характере забастовок с политическими мотивами.

"Забастовка - это спор между нанимателем и трудовым коллективом, поэтому, конечно же, если выдвигаете разногласия нанимателю, то вы понимаете, что вы должны выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить. По сути на этом закреплено и законодательство о забастовках", - сказал Старовойтов.

По его словам, законодательство о забастовках говорит, что таким образом могут решаться вопросы, которые входят в компетенцию нанимателя. "Решение тех вопросов, которые решаются непосредственно на предприятии. Это прежде всего вопросы реализации либо заключения коллективного договора, либо каких-то иных социально-трудовых вопросов для работников этого предприятия", - отметил Старовойтов.

Ранее на ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.

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