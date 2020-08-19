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Глава государства сегодня провел заседание Совета безопасности
19.08.2020 12:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTО ситуации в стране, экономике и сельском хозяйстве. Глава государства сегодня провел заседание Совета безопасности.
Президент собрал Совбез: по селектору на связи губернаторыПо видеосвязи к дискуссии подключились руководители регионов. Речь шла в том числе о ходе уборочной кампании в стране. Уборка зерновых подходит к финишу. Осталось убрать 10 % хлебов. Но впереди еще очень много работы.
Президент: Впереди еще много работы, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем"Чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная", - отметил Александр Лукашенко. Подробности совещания в наших следующих выпусках.
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О ситуации в стране, экономике и сельском хозяйстве. Глава государства сегодня провел заседание Совета безопасности. Президент собрал Совбез: по селектору на...
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