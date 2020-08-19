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Президент собрал Совбез: по селектору на связи губернаторы

Президент: Впереди еще много работы, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава государства сегодня провел заседание Совета безопасности О ситуации в стране, экономике и сельском хозяйстве. Глава государства сегодня провел заседание Совета безопасности. Президент собрал Совбез: по селектору на...

О ситуации в стране, экономике и сельском хозяйстве. Глава государства сегодня провел заседание Совета безопасности.По видеосвязи к дискуссии подключились руководители регионов. Речь шла в том числе о ходе уборочной кампании в стране. Уборка зерновых подходит к финишу. Осталось убрать 10 % хлебов. Но впереди еще очень много работы."Чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная", - отметил Александр Лукашенко. Подробности совещания в наших следующих выпусках.