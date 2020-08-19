«Применяли физическое насилие с требованием дать показания». Близкие и адвокат - о «координаторе» митингов

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Через несколько дней после выборов госСМИ рассказывали, что правоохранители задержали организаторов акций протестов и участников массовых беспорядков. По ТВ показывали их признания. Один из таких «организаторов» айтишник Андрей Позняк. В период избирательной кампании он помогал инициативе «Честные люди» на волонтерских началах. Его близкие недоумевают, как Андрей попал на госТВ в таком статусе и не согласны с тем, что он «что-то там организовывал».



Андрей Позняк с девушкой Екатериной. Фото из личного архива

«ОНТ»: Задержаны координаторы акций протеста

13 августа на телеканале ОНТ показали сюжет о задержаны «координаторах акций протеста». На третьей минуте на экране появляется Андрей Позняк.

«Меня зовут Позняк Андрей Валерьевич. 9 августа 2020 года я участвовал в массовых беспорядках на проспекте Машерова примерно в 12 часов ночи…» далее идет склейка кадров. «Организовался штаб Бабарико. Я ни в какие из них не вступал. Но я согласился помочь программированием. Там родилась инициатива „Честные люди“…». Снова склейка. «Конечно, мы понимали, что, скорее всего, найдутся люди, которые будут гаситься жестко». Склейка. «Жалею ли я? Ну конечно, жалею, потому что сейчас я здесь нахожусь. Как вам сказать, через 20 минут или через 10 после описываемых событий, я уже бежал домой. Поэтому, глупо в итоге получилось. Если бы я, допустим, с девушкой уехал на трамвае — она меня просила уехать — я думаю, что, скорее всего меня бы здесь не было. И ничего бы вообще не изменилось».

В сюжете Позняка прямо не называют координатором митингов, и он сам в своей речи об этом не упоминает. Но на видео он признает, что «участвовал в массовых беспорядках».

Тем не менее, его близкие говорят, что он не мог быть организатором акций или беспорядков, как говорится в сюжете. А его адвокат рассказывает, что перед признанием на камеру Андрей был сильно избит.

Девушка Андрея: Он не призывал никого никуда идти

— С Андреем мы общались достаточно плотно, чуть ли не каждый день, и никогда разговоров о том, что он является координатором Бабарико, и близко не было. По крайней мере он бы что-нибудь об этом сказал, — убежден его отец Валерий Позняк. Он говорит, что не знаком ни с кем из людей, показанных в сюжете, и категорически не согласен с тем, в чем подозревают его сына.

— Он исчез с моих радаров 11 числа где-то около часа дня. Я поняла, что просто так он не мог отключить телефон. Так как в городе неспокойно, начала искать по всяким РУВД. Но никто ничего не отвечал. А где-то в 7−8 вечера нам позвонил следователь и потом мне позвонил адвокат, сказал, что Андрей задержан, — вспоминает его девушка Екатерина Мусиюк. Задержаний в те дни было много, но она все равно была удивлена новостью об Андрее.

По словам Екатерины, вечером 9 августа они были на проспекте Машерова вместе с другими мирными горожанами, высказывающими свою позицию. Оттуда она уехала всего на 20 минут раньше Андрея.

— Я видела, что он никого не координирует. Если он созванивался со своими приятелями, то лишь для того, чтобы узнать, на каком они свете — живы они или нет, потому что когда начала идти техника, бросали светошумовые гранаты, было очень страшно, — говорит девушка. — Там ходили девушки с рупорами, обвязанные бело-чырвона-белыми сцягами. Они кричали: «Все на стелу! Все на стелу!». Со всех сторон начали давить омоновцы и люди не понимали, куда бежать, но Андрей не призывал никого никуда идти.

Адвокат: Его избили и требовали признаться в организации массовых беспорядков

Павел Пивоварчик, адвокат Андрея, должен был встретиться с подзащитным 12 августа, на следующий день после задержания. Но в последний момент, когда работники СК и адвокат находись на территории ИВС, допрос отменили. Встретиться с Андреем ему удалось уже после того, как госСМИ показали его в сюжете о «координаторах акций протеста».

Адвокату Андрей рассказал, что его задержали 11 августа, когда он вышел из парикмахерской, доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

— После задержания и доставления в здание ГУБОПиК МВД на улице Революционной, 3, несколько человек его избили, потом включили видеокамеру и требовали, чтобы он признался, что организовывал и участвовал в массовых беспорядках. Снимали 4 раза, каждый раз уточняли, что он должен сказать. В итоге записали какие-то ролики и больше никаких действий с ним не проводили, — передает рассказ Андрея его адвокат. Видимо, обрывки тех записей и включены в сюжет телеканала ОНТ.

14 августа 2020 после допроса Позняка было вынесено постановление об освобождении из ИВС. Он вместе со следователем поехал за своими вещами в СК города, где его продержали 8 часов, после чего объявили, что он арестован и будет помещен в СИЗО на Володарского.

— За это время что-то произошло, почему его решили не отпускать. Но нас больше всего беспокоит то, что до сегодняшнего дня в отношении него не проведена судмедэкспериза, что в отношении него применялись пытки, физическое насилие с требованием дать определенные показания на видеокамеру. Эту всю информацию мы зафиксировали в протоколе допроса, — говорит Павел Пивоварчик.

Адвокату известно, что у правоохранительных органов есть постановление о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки) в отношении неустановленных лиц.

— Там не перечисляются фамилии людей, которые подозреваются в совершении данного преступления, — отмечает адвокат. Но Андрей находится в статусе подозреваемого по этой же статье.

В заключении Андрей Позняк уже больше недели. По закону 21 августа ему должны предъявить обвинение либо изменить меру пресечения.