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Лукашенко: Иностранных войск в Беларуси нет

19.08.2020 13:54 — Новости Экономики |  
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Иностранных войск сегодня в Беларуси нет. Все это фейки. Об этом на заседании Совбеза заявил Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.


Фото: Reuters

— Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются, — сказал он.

По словам Лукашенко, перепутали белорусские БТР с российскими и не разобрались, что они двигались в направлении западной границы. (Пресс-служба напоминает, что несколько дней назад Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.)

— Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет, — заявил Лукашенко.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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