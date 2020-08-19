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Эйсмонт: Лукашенко позвонил Путину и попросил передать Меркель не вмешиваться в дела Беларуси
19.08.2020 15:44 — Новости Экономики |
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин стал часто проводить телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
— Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Беларуси, —
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила в эфире телеканала
— Главное, чего мы хотим, — чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас, — добавила пресс-секретарь Александра Лукашенко.
Телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко прошли в субботу, 15 августа, в воскресенье, 16 августа и во вторник, 18 августа. Российская сторона выразила готовность оказывать поддержку в рамках договора о создании Союзного государства и по линии ОДКБ.
Следует отметить, что за весь прошлый год Путин и Лукашенко говорили по телефону три раза.
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Телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко прошли в субботу, 15 августа, в воскресенье, 16 августа и во вторник, 18 августа.
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