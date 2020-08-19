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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый рекорд Белоруснефти Белоруснефть установила новый рекорд суточной проходки при бурении боковых стволов. Сейчас максимальная отметка - 317 метров к прежним 300. При этом специалисты...

Белоруснефть установила новый рекорд суточной проходки при бурении боковых стволов. Сейчас максимальная отметка - 317 метров к прежним 300. При этом специалисты отмечают необыкновенно маленький диаметр ствола скважины. Ее бурили с использованием специально разработанного более узкого долота с уникальными технологическими параметрами. Новый инструмент уже запустили в производство. Высокого результата достигла бригада № 16.