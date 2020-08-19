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Новый рекорд Белоруснефти

20.08.2020 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белоруснефть установила  новый рекорд  суточной проходки при бурении боковых стволов. Сейчас максимальная отметка - 317 метров  к прежним 300. При этом специалисты отмечают  необыкновенно маленький диаметр ствола скважины. Ее бурили с использованием  специально разработанного более узкого  долота  с уникальными технологическими параметрами. Новый инструмент уже запустили в производство. Высокого результата достигла  бригада № 16.



 
 
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Белоруснефть установила  новый рекорд  суточной проходки при бурении боковых стволов. Сейчас максимальная отметка - 317 метров  к прежним 300. При этом специалисты...
 
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