Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства. Все силовики сохранили свои посты

|
Николая Снопкова
|
— первым заместителем премьер-министра
|
Владимира Кухарева
|
— заместителем премьер-министра
|
Юрия Назарова
|
— заместителем премьер-министра
|
Игоря Петришенко
|
— заместителем премьер-министра
|
Александра Субботина
|
— заместителем премьер-министра
|
Владимира Колтовича
|
— министром антимонопольного регулирования и торговли
|
Руслана Пархамовича
|
— министром архитектуры и строительства
|
Юрия Караева
|
— министром внутренних дел
|
Андрея Хмеля
|
— министром жилищно-коммунального хозяйства
|
Владимира Караника
|
— министром здравоохранения
|
Владимира Макея
|
— министром иностранных дел
|
Игоря Луцкого
|
— министром информации
|
Юрия Бондаря
|
— министром культуры
|
Виталия Дрожжу
|
— министром лесного хозяйства
|
Виктора Хренина
|
— министром обороны
|
Игоря Карпенко
|
— министром образования
|
Сергея Наливайко
|
— министром по налогам и сборам
|
Владимира Ващенко
|
— министром по чрезвычайным ситуациям
|
Андрея Худыка
|
— министром природных ресурсов и охраны окружающей среды
|
Петра Пархомчика
|
— министром промышленности
|
Константина Шульгана
|
— министром связи и информатизации
|
Ивана Крупко
|
— министром сельского хозяйства и продовольствия
|
Сергея Ковальчука
|
— министром спорта и туризма
|
Алексея Авраменко
|
— министром транспорта и коммуникаций
|
Ирину Костевич
|
— министром труда и социальной защиты
|
Юрия Селиверстова
|
— министром финансов
|
Александра Червякова
|
— министром экономики
|
Виктора Каранкевича
|
— министром энергетики
|
Олега Слижевского
|
— министром юстиции
|
Валерия Вакульчика
|
— председателем Комитета государственной безопасности
|
Дмитрия Пантуса
|
— председателем Государственного военно-промышленного комитета
|
Дмитрия Матусевича
|
— председателем Государственного комитета по имуществу
|
Александра Шумилина
|
— председателем Государственного комитета по науке и технологиям
|
Валентина Татарицкого
|
— председателем Государственного комитета по стандартизации
|
Анатолия Лаппо
|
— председателем Государственного пограничного комитета
|
Юрия Сенько
|
— председателем Государственного таможенного комитета