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Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства. Все силовики сохранили свои посты

19.08.2020 19:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства. Руководители всех силовых ведомств, в том числе глава МВД Юрий Караев, сохранили свои посты.


Фото: government.ru

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства. 

Николая Снопкова

— первым заместителем премьер-министра

Владимира Кухарева

— заместителем премьер-министра

Юрия Назарова

— заместителем премьер-министра

Игоря Петришенко

— заместителем премьер-министра

Александра Субботина

— заместителем премьер-министра

Владимира Колтовича

— министром антимонопольного регулирования и торговли

Руслана Пархамовича

— министром архитектуры и строительства

Юрия Караева

— министром внутренних дел

Андрея Хмеля

— министром жилищно-коммунального хозяйства

Владимира Караника

— министром здравоохранения

Владимира Макея

— министром иностранных дел

Игоря Луцкого

— министром информации

Юрия Бондаря

— министром культуры

Виталия Дрожжу

— министром лесного хозяйства

Виктора Хренина

— министром обороны

Игоря Карпенко

— министром образования

Сергея Наливайко

— министром по налогам и сборам

Владимира Ващенко

— министром по чрезвычайным ситуациям

Андрея Худыка

— министром природных ресурсов и охраны окружающей среды

Петра Пархомчика

— министром промышленности

Константина Шульгана

— министром связи и информатизации

Ивана Крупко

— министром сельского хозяйства и продовольствия

Сергея Ковальчука

— министром спорта и туризма

Алексея Авраменко

— министром транспорта и коммуникаций

Ирину Костевич

— министром труда и социальной защиты

Юрия Селиверстова

— министром финансов

Александра Червякова

— министром экономики

Виктора Каранкевича

— министром энергетики

Олега Слижевского

— министром юстиции

Валерия Вакульчика

— председателем Комитета государственной безопасности

Дмитрия Пантуса

— председателем Государственного военно-промышленного комитета

Дмитрия Матусевича

— председателем Государственного комитета по имуществу

Александра Шумилина

— председателем Государственного комитета по науке и технологиям

Валентина Татарицкого

— председателем Государственного комитета по стандартизации

Анатолия Лаппо

— председателем Государственного пограничного комитета

Юрия Сенько

— председателем Государственного таможенного комитета

 
 
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Александр Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства. Руководители всех силовых ведомств, в том числе глава МВД Юрий Караев, сохранили свои посты.
 
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