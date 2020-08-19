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Координационный совет: у нас была попытка установить контакт с Администрацией президента, пока ответа нет

20.08.2020 06:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске состоялось первое заседание Координационного совета, на котором была принята резолюция. Совет попытался установить контакт с Администрацией президента, но пока ответа не последовало.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На заседании был избран президиум Совета, в который вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко. Совет принял резолюцию, в которой требует прекратить насилие, освободить политзаключенных, признать выборы недействительными.

Как заявил Павел Латушко, они уже звонили в Администрацию президента, чтобы сообщить о целях и задачах Совета.

— Сегодня у нас была первая попытка установить телефонный контакт с высокими представителями Администрации президента, чтобы проинформировать о реальных целях и задачах, которые ставит перед собой Координационный совет, нежели те, которые озвучиваются в госСМИ. Пока ответа не последовало, — рассказал Павел Латушко.

Экс-директор Купаловского театра отметил, что Совет видел реакцию Евросоюза и России на выборы в Беларуси. Но, как считает Латушко, идеальным вариантом будет, если переговоры по транзиту власти будут проходить без вмешательства внешних сил, а лишь между обществом и властью Беларуси.

— Мы, конечно, заметили реакцию Евросоюза, которая сегодня была озвучена через руководителей стран ЕС и главу МИД РФ. Главное — непризнание выборов, введение санкций. Реакцию России, которую озвучил министр иностранных дел, сказавший, что выборы прошли неидеально, мы тоже заметили. Как раз российская сторона призвала нас [с белорусской властью] к диалогу. Мы не единожды это подчеркивали, мы не раз предлагали такой диалог [с белорусской властью]. Что касается вообще сегодняшней проблемы, мы считаем, что она должна быть решена внутри Беларуси, мы должны самостоятельно решать свою судьбу. Если переговоры будут проходить по линии общество — власть — это самый идеальный вариант, — заявил Павел Латушко.

Вариант, если власть не пойдет на диалог, в Совете допускают, но ждут, что официальный Минск все же согласится на диалог для разрешения политического кризиса в стране. Члены Координационного совета также еще раз подчеркнули, что никакой программы, о которой пишут некоторые СМИ, у Совета нет.

Мария Колесникова отметила, что Совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса и поддерживает людей, которые выражают свое мнение, выходя на мирные акции протеста.

— В том числе мы поддерживаем инициативы, которые созданы для поддержки тех людей, к которым применяются санкции. Мы будем расследовать эти факты, — заявила Мария Колесникова.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось первое заседание Координационного совета, на котором была принята резолюция, в которой требуется прекратить насилие, освободить...
 
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