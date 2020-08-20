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Предприятия с иностранным капиталом не заинтересованы в забастовках

20.08.2020 09:19 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В нашей стране сегодня десятки частных предприятий с иностранным капиталом функционируют в штатном режиме. "Кроноспан", "Мебелайн", "Белджи"  - список можно продолжать. Все-таки инвестору из-за рубежа важна работа на конкретный финансовый результат. В противном случае сотруднику, который не выполняет свои функции, могут просто найти замену. И такая ситуация во всем мире. Руководитель Центра белорусских исследований Российской академии наук рассказал об опыте страны-соседки: порой даже лишний выходной не является серьезной причиной, чтобы  не выйти на работу.
 
 
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В нашей стране сегодня десятки частных предприятий с иностранным капиталом функционируют в штатном режиме. "Кроноспан", "Мебелайн", "Белджи"  - список можно...
 
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