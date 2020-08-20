﻿ «Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за $83 тысячи. 21.by
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«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за $83 тысячи

21.08.2020 12:15 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Купить дом за городом и каждый день выходить на собственную террасу — мечта многих минчан. Особенно актуально это стало в последнее время, в первую очередь, из-за пандемии. Спрос на недорогие дома для круглогодичного проживания под Минском растет, и цены — вместе с ним. Мы нашли в базе Realt.by полностью готовый коттедж общей площадью 135 «квадратов» за $83 тысячи.

«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи

Спрос на загородную недвижимость в последнее время значительно повысился. Особенно это касается недорогих домов. В эту категорию вполне попадает дом неподалеку от д. Мочаны в 18 километрах от Минска. Он расположен в садовом товариществе «Телепашня», о котором Realt.by писал в июне этого года. Здесь вполне сносные дороги — в самом СТ грунтовки хорошо просыпаны гравием. Из коммуникаций есть электричество и вода (общая скважина — 113 метров), но нет газа и центральной канализации.

«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи

Дом расположен на участке в 15 соток. Общая площадь газосиликатного коттеджа —135 квадратных метров. Раздельных комнат — 3 (13 кв.м., 13 кв.м., 9,2 кв.м.), гостиная/столовая/кухня — 30 кв.м. с теплой печью-камином, ванная комната 6,7 кв.м. с теплым полом (оборудована душевой кабиной и ванной), коридор с гардеробной и отдельной техно-хозяйственной зоной (8 кв.м).

Дом, по словам продавца, полностью готов к проживанию: сделан ремонт, есть мебель и вся необходимая бытовая техника. Цветовое решение выбрано довольно нейтральное: тут и обилие белых элементов, и модные сейчас графитовые стены в сочетании с деревянными шкафами и кроватями. Изюминка гостиной — камин-печка: и выглядит хорошо, и, в крайнем случае, даже еду приготовить можно. Отопление: электрокотел и печь-камин.

«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи
«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи

Напомним, что дом находится в садовом товариществе. У будущего собственника могут возникнуть трудности с пропиской, также по-другому считаются тарифы на коммунальные услуги. Возможно, именно поэтому стоимость коттеджа равносильна стоимости двухкомнатной квартиры в Минске? Это лучше уточнить покупателю у продавца. В свое время участки здесь стоили по $15—20 тысяч. 

Если говорить о преимуществах, то стоит упомянуть, что до реки Вяча и одноименного водохранилища можно дойти пешком, здесь же хороший густой лес. Место очень живописное.


«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи

«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи

«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за тысячи

 
Теги: Минск
 
 
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Купить дом за городом и каждый день выходить на собственную террасу — мечта многих минчан. Особенно актуально это стало в последнее время, в первую очередь, из-за...
 
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