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«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за $83 тысячи
21.08.2020 12:15 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Купить дом за городом и каждый день выходить на собственную террасу — мечта многих минчан. Особенно актуально это стало в последнее время, в первую очередь, из-за пандемии. Спрос на недорогие
Спрос на загородную недвижимость в последнее время значительно повысился. Особенно это касается недорогих домов. В эту категорию вполне попадает дом неподалеку от д. Мочаны в 18 километрах от Минска. Он расположен в садовом товариществе «Телепашня», о котором Realt.by
Дом расположен на участке в 15 соток. Общая площадь газосиликатного коттеджа —135 квадратных метров. Раздельных комнат — 3 (13 кв.м., 13 кв.м., 9,2 кв.м.), гостиная/столовая/кухня — 30 кв.м. с теплой печью-камином, ванная комната 6,7 кв.м. с теплым полом (оборудована душевой кабиной и ванной), коридор с гардеробной и отдельной техно-хозяйственной зоной (8 кв.м).
Дом, по словам продавца, полностью готов к проживанию: сделан ремонт, есть мебель и вся необходимая бытовая техника. Цветовое решение выбрано довольно нейтральное: тут и обилие белых элементов, и модные сейчас графитовые стены в сочетании с деревянными шкафами и кроватями. Изюминка гостиной — камин-печка: и выглядит хорошо, и, в крайнем случае, даже еду приготовить можно. Отопление: электрокотел и печь-камин.
Напомним, что дом находится в садовом товариществе. У будущего собственника могут возникнуть трудности с пропиской, также по-другому считаются тарифы на коммунальные услуги. Возможно, именно поэтому стоимость коттеджа равносильна стоимости двухкомнатной квартиры в Минске? Это лучше уточнить покупателю у продавца. В свое время участки здесь стоили по $15—20 тысяч.
Если говорить о преимуществах, то стоит упомянуть, что до реки Вяча и одноименного водохранилища можно дойти пешком, здесь же хороший густой лес. Место очень живописное.
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Купить дом за городом и каждый день выходить на собственную террасу — мечта многих минчан. Особенно актуально это стало в последнее время, в первую очередь, из-за...
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