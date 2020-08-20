«Можно пешком дойти до озера Вяча». Обнаружили коттедж на 130 «квадратов» за $83 тысячи

Дом расположен на участке в 15 соток. Общая площадь газосиликатного коттеджа —135 квадратных метров. Раздельных комнат — 3 (13 кв.м., 13 кв.м., 9,2 кв.м.), гостиная/столовая/кухня — 30 кв.м. с теплой печью-камином, ванная комната 6,7 кв.м. с теплым полом (оборудована душевой кабиной и ванной), коридор с гардеробной и отдельной техно-хозяйственной зоной (8 кв.м).

Дом, по словам продавца, полностью готов к проживанию: сделан ремонт, есть мебель и вся необходимая бытовая техника. Цветовое решение выбрано довольно нейтральное: тут и обилие белых элементов, и модные сейчас графитовые стены в сочетании с деревянными шкафами и кроватями. Изюминка гостиной — камин-печка: и выглядит хорошо, и, в крайнем случае, даже еду приготовить можно. Отопление: электрокотел и печь-камин.