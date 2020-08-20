ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси более чем в 2 раза выросло число производителей мебели

21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси за пять лет более чем в два раза выросло число производителей мебели. Сегодня их около 1 300. Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей, развитие получили предприятия среднего и малого бизнеса. Наличие собственных сырьевых ресурсов и их эффективное использование путем глубокой переработки позволило выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Древесные плиты, фанера, целлюлоза, бумага и картон - всего 43 товарные позиции импортозамещающей продукции.

Ружена Новицкая, пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром": "На рынке сегодня особую востребованность имеют разливные виды экологичной упаковки. Учитывая спрос и эти тенденции на экологичные виды упаковки, концерном реализуются и прорабатываются новые перспективные проекты по созданию импортозамещающих производств. И вот эти мощности, которые будут созданы у нас, они смогут удовлетворить потребительский спрос на этот вид продукции на рынке республики и также позволит сэкономить значительные валютные средства на импорт".

При успешной реализации новых проектов концерна "Беллесбумпром" объем выпуска импортозамещающей продукции до 2024 года суммарно достигнет свыше 3 млрд долларов, с темпом роста к предыдущей пятилетке почти в 70%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за пять лет более чем в два раза выросло число производителей мебели. Сегодня их около 1 300. Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Предприятия с иностранным капиталом не заинтересованы в забастовках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика