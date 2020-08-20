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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси более чем в 2 раза выросло число производителей мебели В Беларуси за пять лет более чем в два раза выросло число производителей мебели. Сегодня их около 1 300. Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей,...

В Беларуси за пять лет более чем в два раза выросло число производителей мебели. Сегодня их около 1 300. Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей, развитие получили предприятия среднего и малого бизнеса. Наличие собственных сырьевых ресурсов и их эффективное использование путем глубокой переработки позволило выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Древесные плиты, фанера, целлюлоза, бумага и картон - всего 43 товарные позиции импортозамещающей продукции.При успешной реализации новых проектов концерна "Беллесбумпром" объем выпуска импортозамещающей продукции до 2024 года суммарно достигнет свыше 3 млрд долларов, с темпом роста к предыдущей пятилетке почти в 70%.