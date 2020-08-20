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В Беларуси более чем в 2 раза выросло число производителей мебели
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси за пять лет более чем в два раза выросло число производителей мебели. Сегодня их около 1 300. Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей, развитие получили предприятия среднего и малого бизнеса. Наличие собственных сырьевых ресурсов и их эффективное использование путем глубокой переработки позволило выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Древесные плиты, фанера, целлюлоза, бумага и картон - всего 43 товарные позиции импортозамещающей продукции.
Ружена Новицкая, пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром": "На рынке сегодня особую востребованность имеют разливные виды экологичной упаковки. Учитывая спрос и эти тенденции на экологичные виды упаковки, концерном реализуются и прорабатываются новые перспективные проекты по созданию импортозамещающих производств. И вот эти мощности, которые будут созданы у нас, они смогут удовлетворить потребительский спрос на этот вид продукции на рынке республики и также позволит сэкономить значительные валютные средства на импорт".
При успешной реализации новых проектов концерна "Беллесбумпром" объем выпуска импортозамещающей продукции до 2024 года суммарно достигнет свыше 3 млрд долларов, с темпом роста к предыдущей пятилетке почти в 70%.
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В Беларуси за пять лет более чем в два раза выросло число производителей мебели. Сегодня их около 1 300. Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей,...
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