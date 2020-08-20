Колесникова: Оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в повторных выборах

Источник материала: Tut.by

Белорусская оппозиция будет добиваться повторных президентских выборов в кратчайшие сроки, но состав Центральной избирательной комиссии должен полностью обновиться, заявила «Интерфаксу» в четверг член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться», — сказала она.

При этом в оппозиции не видят препятствий для участия Александра Лукашенко в повторных выборах.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», — сказала она.