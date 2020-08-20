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Сколько налогов заплатили ИП?

20.08.2020 12:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За первое полугодие число граждан Беларуси, зарегистрировавшихся индивидуальными предпринимателями, выросло на 7 тысяч человек.

На 1 июля 2020 года в стране было зарегистрировано 264 109 «ипэшников», тогда как на 1 января 2020 года их насчитывалось 257 000 человек, сообщает Министерство по налогам и сборам.

Численность индивидуальных предпринимателей выросла во всех регионах страны.

В Минске по итогам первого полугодия насчитывалось свыше 80,5 тыс. «ипэшников». Второй по их числу является Минская область, где работает около 43,3 тысяч индивидуальных предпринимателей, третьей — Брестчина (около 35,2 тысяч человек). Далее следуют Гомельская (29, 6 тысяч), Гродненская (около 27 тысяч), Могилевская (свыше 25,3 тысяч) и Витебская (свыше 23,2 тысяч человек) области.

В январе-июне текущего года индивидуальные предприниматели заплатили в бюджет 303,9 млн рублей налогов (за аналогичный период прошлого года 282,5 млн рублей). Удельный вес их отчислений в казну с начала года вырос с 2,2% до 2,4%.

Наибольший вес налоговые поступления от ИП имеют в Брестской области — 5% от всего объема. Далее следуют Могилевщина (3,6%), Минская и Гомельская области (по 2,8%), Витебская область (2,3%), Минск и Гродненщина (по 1,9%). Значение «ипэшников» как налогоплательщиков выросло в четырех из семи регионов, их доля стала меньше в Могилевской, Гродненской и Витебской областях.

 
Теги: Минск
 
 
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За первое полугодие число граждан Беларуси, зарегистрировавшихся индивидуальными предпринимателями, выросло на 7 тысяч человек.
 
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