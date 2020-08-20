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«Россия готова способствовать демократическим преобразованиям». Политолог - о позиции Кремля и ЕС по Беларуси
20.08.2020 11:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В один день два представителя российской политической элиты дали оценку происходящим в Беларуси событиям. Какие выводы можно сделать о позиции России и есть ли в высказываниях Кремля важные для Минска посылы, объясняет директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований политолог Арсений Сивицкий.
«Поддержка Лукашенко со стороны Москвы не такая однозначная, как могло показаться сразу после выборов»
— Если проанализировать сказанное и
По мнению политолога, по ряду заявлений, в том числе Сергея Лаврова, можно сделать вывод, что Кремль готов пересмотреть свою оценку прошедших президентских выборов в Беларуси.
— Для этого есть все основания. Не только риторические (если говорить об оценке Лаврова выборов как неидеальных), но и юридические. Так как Россия не направляла своих наблюдателей для участия в наблюдательном процессе, по этой причине у них нет железобетонных аргументов, на основе которых строится их позиция по признанию. Да, президент России поздравил Александра Лукашенко с победой, но не будем забывать, что помимо президента есть ЦИК РФ, есть Госдума, от позиции которой тоже многое зависит, в том числе по вопросу признания или непризнания выборов действительными.
Далее политолог обращает внимание на тезис о вмешательстве извне во внутренние процессы Беларуси со стороны западных игроков, озвученный Сергеем Лавровым 19 августа. Он диссонирует с заявлением Дмитрия Пескова, который говорит, что это сугубо внутреннее дело Беларуси, и что на данном этапе Россия не видит смысла в том, чтобы отправлять свои войска в Беларусь для стабилизации ситуации.
Третий важный момент в прозвучавших из Москвы заявлениях заключается в том, что по факту устами Сергея Лаврова была озвучена позиция о том, что в Беларуси начался политический кризис, обусловленный расколом между государством в лице режима Александра Лукашенко и обществом. «Лавров призвал каких-то третьих игроков не вмешиваться в диалог между обществом и государством», — отмечает эксперт.
— Если мы все сказанное соберем воедино и посмотрим на это со стороны, то складывается ощущение, что поддержка со стороны Москвы действующего президента Беларуси не такая однозначная, как могло показаться в первые дни после президентских выборов, — говорит Арсений Сивицкий.
Россия и Запад ищут формат разрешения политического кризиса в Беларуси
Политолог подчеркивает — важно не только то, что говорят официальные лица России, но и то, что происходит в тени заявлений. По его оценке, сейчас идет торг между Москвой и Западом о том, как решить белорусский политический кризис так, чтобы Беларусь осталась в сфере влияния России, а следующий политический режим в Беларуси не создавал проблем для европейцев с точки зрения безопасности. Для разрешения политического кризиса в Беларуси восточные и западные партнеры могут использовать армяно-молдовскую модель, которая устраивает западные страны, заинтересованные в стабилизации ситуации, и восточную соседку, желающую сохранить прежний формат отношений с Минском, считает политолог.
— Факт того, что министр иностранных дел России признал раскол и заявил о диалоге, говорит о том, что Кремль также вынашивает определенные планы по вмешательству в этот политический кризис. Кремль не может действовать по-иному по той причине, что Беларусь входит в орбиту стратегических интересов Российской Федерации. Очевидно, что Москва заинтересована в том, чтобы этот кризис разрешился таким способом, который бы не угрожал российским национальным интересам. Чтобы это гарантировать, какое-то вмешательство потребуется.
Из того, что я сейчас наблюдаю, исходя из интенсивной коммуникации между Кремлем и рядом европейских столиц, включая Варшаву, Берлин и Париж, складывается ощущение, что идут некие переговоры о судьбе Беларуси без Александра Лукашенко. И Россия готова играть ведущую роль в том, чтобы этот кризис урегулировать, предложив со своей стороны две модели действий, которые уже были апробированы во время политических кризисов на постсоветском пространстве.
Одна из моделей была применена во время
Вторая модель была применена в случае с политическим кризисом в Армении в 2018 году, который закончился революцией и
— Можно сделать вывод, что в целом Россия готова способствовать демократическим преобразованиям и уходу Александра Лукашенко, выступить гарантом каких-то соглашений, которые могут быть достигнуты в случае, если президент Беларуси пойдет на переговоры. Имеются ввиду соглашения между режимом Лукашенко и частью общества, не признающей результаты выборов, которая с каждым днем становится все больше. Ведь несмотря на то, что протесты угасают, мы видим, что все новые социально-демографические и профессиональные группы вовлекаются в этот протест (включая первые проявления раскола внутри белорусской элиты), — считает политолог.
Среди условий, которые важны Кремлю, по мнению эксперта, согласие Запада на то, что Беларусь и Россия сохранят особый формат отношений, также Минск сохранит статус военного союзника Москвы. Но с точки зрения экономической политики Беларусь будет вольна и в дальнейшем диверсифицировать внешнеэкономические связи со странами Запада в рамках условий, определенных в том числе договором о Евразийском экономическом союзе.
— По сути это модель, которую реализовывает Армения, и для многих западных наблюдателей такая модель разрешения белорусского кризиса — а именно так ситуацию видят из европейских столиц — является приемлемой для западных стран, особенно на фоне того, что действия руководства Беларуси в последние дни привели к тому, что Александр Лукашенко стал восприниматься западными партнерами как токсичная и недоговороспособная фигура. Это видно по тому формату консультаций, которые проходят между Москвой и западными столицами без участия Минска, — объясняет Арсений Сивицкий.
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«Россия готова способствовать демократическим преобразованиям». Политолог - о позиции Кремля и ЕС по Беларуси
О чем Москва и страны ЕС договариваются за спиной у Минска - мнение политолога
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