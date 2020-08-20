«Россия готова способствовать демократическим преобразованиям». Политолог - о позиции Кремля и ЕС по Беларуси

Источник материала: Tut.by

В один день два представителя российской политической элиты дали оценку происходящим в Беларуси событиям. Какие выводы можно сделать о позиции России и есть ли в высказываниях Кремля важные для Минска посылы, объясняет директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований политолог Арсений Сивицкий.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Поддержка Лукашенко со стороны Москвы не такая однозначная, как могло показаться сразу после выборов»

— Если проанализировать сказанное и пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, то возникает ощущение небольшого когнитивного диссонанса, потому что их высказывания не встроены в логично выстроенный ряд аргументов, а некоторые из них даже противоречат друг другу, — обращает внимание Арсений Сивицкий. Но все же предлагает обратить внимание на три момента в речах официальных лиц России.

По мнению политолога, по ряду заявлений, в том числе Сергея Лаврова, можно сделать вывод, что Кремль готов пересмотреть свою оценку прошедших президентских выборов в Беларуси.

Фото: TUT.BY

— Для этого есть все основания. Не только риторические (если говорить об оценке Лаврова выборов как неидеальных), но и юридические. Так как Россия не направляла своих наблюдателей для участия в наблюдательном процессе, по этой причине у них нет железобетонных аргументов, на основе которых строится их позиция по признанию. Да, президент России поздравил Александра Лукашенко с победой, но не будем забывать, что помимо президента есть ЦИК РФ, есть Госдума, от позиции которой тоже многое зависит, в том числе по вопросу признания или непризнания выборов действительными.

Далее политолог обращает внимание на тезис о вмешательстве извне во внутренние процессы Беларуси со стороны западных игроков, озвученный Сергеем Лавровым 19 августа. Он диссонирует с заявлением Дмитрия Пескова, который говорит, что это сугубо внутреннее дело Беларуси, и что на данном этапе Россия не видит смысла в том, чтобы отправлять свои войска в Беларусь для стабилизации ситуации.

Третий важный момент в прозвучавших из Москвы заявлениях заключается в том, что по факту устами Сергея Лаврова была озвучена позиция о том, что в Беларуси начался политический кризис, обусловленный расколом между государством в лице режима Александра Лукашенко и обществом. «Лавров призвал каких-то третьих игроков не вмешиваться в диалог между обществом и государством», — отмечает эксперт.

— Если мы все сказанное соберем воедино и посмотрим на это со стороны, то складывается ощущение, что поддержка со стороны Москвы действующего президента Беларуси не такая однозначная, как могло показаться в первые дни после президентских выборов, — говорит Арсений Сивицкий.

Россия и Запад ищут формат разрешения политического кризиса в Беларуси

Политолог подчеркивает — важно не только то, что говорят официальные лица России, но и то, что происходит в тени заявлений. По его оценке, сейчас идет торг между Москвой и Западом о том, как решить белорусский политический кризис так, чтобы Беларусь осталась в сфере влияния России, а следующий политический режим в Беларуси не создавал проблем для европейцев с точки зрения безопасности. Для разрешения политического кризиса в Беларуси восточные и западные партнеры могут использовать армяно-молдовскую модель, которая устраивает западные страны, заинтересованные в стабилизации ситуации, и восточную соседку, желающую сохранить прежний формат отношений с Минском, считает политолог.

— Факт того, что министр иностранных дел России признал раскол и заявил о диалоге, говорит о том, что Кремль также вынашивает определенные планы по вмешательству в этот политический кризис. Кремль не может действовать по-иному по той причине, что Беларусь входит в орбиту стратегических интересов Российской Федерации. Очевидно, что Москва заинтересована в том, чтобы этот кризис разрешился таким способом, который бы не угрожал российским национальным интересам. Чтобы это гарантировать, какое-то вмешательство потребуется.

Из того, что я сейчас наблюдаю, исходя из интенсивной коммуникации между Кремлем и рядом европейских столиц, включая Варшаву, Берлин и Париж, складывается ощущение, что идут некие переговоры о судьбе Беларуси без Александра Лукашенко. И Россия готова играть ведущую роль в том, чтобы этот кризис урегулировать, предложив со своей стороны две модели действий, которые уже были апробированы во время политических кризисов на постсоветском пространстве.

Одна из моделей была применена во время кризиса в Молдове в 2019 году, когда Кремль вместе с западными партнерами создал антиолигархическую коалицию и выдавил с политической сцены и из страны молдовского олигарха Владимира Плахотнюка, фактически контролировавшего весь политический процесс в Молдове, но ставшего токсичной фигурой как для молдовского общества, так и для международного сообщества.

Вторая модель была применена в случае с политическим кризисом в Армении в 2018 году, который закончился революцией и приходом к власти демократического правительства во главе с Николом Пашиняном.

— Можно сделать вывод, что в целом Россия готова способствовать демократическим преобразованиям и уходу Александра Лукашенко, выступить гарантом каких-то соглашений, которые могут быть достигнуты в случае, если президент Беларуси пойдет на переговоры. Имеются ввиду соглашения между режимом Лукашенко и частью общества, не признающей результаты выборов, которая с каждым днем становится все больше. Ведь несмотря на то, что протесты угасают, мы видим, что все новые социально-демографические и профессиональные группы вовлекаются в этот протест (включая первые проявления раскола внутри белорусской элиты), — считает политолог.

Среди условий, которые важны Кремлю, по мнению эксперта, согласие Запада на то, что Беларусь и Россия сохранят особый формат отношений, также Минск сохранит статус военного союзника Москвы. Но с точки зрения экономической политики Беларусь будет вольна и в дальнейшем диверсифицировать внешнеэкономические связи со странами Запада в рамках условий, определенных в том числе договором о Евразийском экономическом союзе.

— По сути это модель, которую реализовывает Армения, и для многих западных наблюдателей такая модель разрешения белорусского кризиса — а именно так ситуацию видят из европейских столиц — является приемлемой для западных стран, особенно на фоне того, что действия руководства Беларуси в последние дни привели к тому, что Александр Лукашенко стал восприниматься западными партнерами как токсичная и недоговороспособная фигура. Это видно по тому формату консультаций, которые проходят между Москвой и западными столицами без участия Минска, — объясняет Арсений Сивицкий.