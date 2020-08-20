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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эффективность импортозамещения должна повышаться Эффективность импортозамещения должна повышаться - правительство ждет от Минэкономики предложений по реализации задания. Самостоятельное производство товаров...

Эффективность импортозамещения должна повышаться - правительство ждет от Минэкономики предложений по реализации задания. Самостоятельное производство товаров из группы импорта - один из приоритетов развития страны на ближайшую перспективу. Главное - эффективность и результат, действительное влияние на платежный баланс страны. В этом году должны быть реализованы дополнительные меры по производству наиболее востребованных на внутреннем рынке экспортно ориентированных товаров. Новая программа на следующую пятилетку должна быть готова в четвертом квартале года.