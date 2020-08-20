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Эффективность импортозамещения должна повышаться
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭффективность импортозамещения должна повышаться - правительство ждет от Минэкономики предложений по реализации задания. Самостоятельное производство товаров из группы импорта - один из приоритетов развития страны на ближайшую перспективу. Главное - эффективность и результат, действительное влияние на платежный баланс страны. В этом году должны быть реализованы дополнительные меры по производству наиболее востребованных на внутреннем рынке экспортно ориентированных товаров. Новая программа на следующую пятилетку должна быть готова в четвертом квартале года.
Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси: "Мы уже с нашими ведущими предприятиями отработали точки роста. Это более 260 товарных позиций, которые предприятия в следующей пятилетке освоят. Это немало, примерно 20 млрд рублей дополнительного выпуска продукции. Во-вторых, комплектацию для нашего машиностроения посмотрим, вовлечение малого и среднего бизнеса".
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Эффективность импортозамещения должна повышаться - правительство ждет от Минэкономики предложений по реализации задания. Самостоятельное производство товаров...
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