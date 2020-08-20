Макей обратился к дипломатам: За слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Владимир Макей выступил с открытым обращением к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Макей заявил, что всегда гордился и будет гордиться коллективом министерства иностранных дел страны, всей системой дипломатической службы Республики Беларусь. Он также считает, что Беларуси нужны перемены, но «не ценой гражданского противостояния или революций».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава МИД отметил, что может быть, за четверть века дипломатам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно.

— К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности. Все вы патриоты, прекрасно образованные, талантливые и неравнодушные люди. Поэтому, понятно, что все мы принимаем происходящее близко к сердцу и остро переживаем за свой народ и Отечество. Эти события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом «людскасць», — считает Макей.

Глава МИД говорит, что сейчас получает вопросы «вы за белых или за красных?».

— Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается. Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом «спасибо» запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас — тех, кто действительно хотел бы добра Родине, — отметил Макей.

Обращаясь к дипломатам глава МИД заявил, что каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию. Он считает, что без горячего сердца в профессии никак, но и без трезвого взгляда на ситуацию тоже.

— Часть нашей работы — созидать и достигать согласия. Нести мир, создавать дружбу, условия для взаимной торговли и инвестиций, для гуманитарных и человеческих контактов. Организовывать диалог даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных условиях. И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус. Вы это умеете делать. Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа. Ну, а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию — не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца, — заявил глава МИД.

Макей считает, что дипломаты не должны «слепо следовать за массами», дипломаты должны профессионально опираться на собственные суждения и ощущения.

— Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней, — считает Макей.

Глава МИД отмечает, что пусть медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее.

— Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не «красный» или «белый». Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете, — считает глава МИД.

Владимир Макей напоминает дипломатам, что в этот судьбоносный для страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. И призвал их без эмоций ответить себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы?

— Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба! — считает Владимир Макей.