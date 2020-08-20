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Массовая уборка зерновых завершается в четырех областях Беларуси
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭто Брестский, Гомельский, Гродненский и Минский регионы. Всего по стране намолочено 7 миллионов 375 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37,4 ц/га (для сравнения - в прошлом году цифра была 31,5 ц/га). И уже началась уборка гречихи и проса.
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Это Брестский, Гомельский, Гродненский и Минский регионы. Всего по стране намолочено 7 миллионов 375 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37,4 ц/га (для сравнения -...
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