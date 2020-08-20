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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль продолжает снижение, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 19 августа он ослаб к трем основным валютам. Установлены следующие официальные курсы: доллар 2 рубля 46 копеек, евро 2, 94 и 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских рублей.
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Белорусский рубль продолжает снижение, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 19 августа он ослаб к трем основным валютам. Установлены следующие официальные...
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