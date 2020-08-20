Головченко: забастовка возможна, когда нарушаются трудовые права работника

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Забастовка на предприятиях в соответствии с действующим законодательством возможна, когда нарушаются трудовые права работника, а не по каким-то политическим мотивам, заявил в эфире телеканала ОНТ премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Оппоненты власти призывают действовать в сугубо правовом поле. Открываем Конституцию Республики Беларусь. Статья №41 дает право на забастовку. Но давайте посмотрим глубже. Ведь трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом. А там написано, что забастовка как одна из форм защиты прав трудящихся может быть применена только в случае трудовых или социальных споров. То есть когда нарушается коллективный договор, трудовые и социальные права по контракту или трудовому соглашению. Забастовка в белорусском законодательстве, как и в европейском, не предполагает защиту каких-либо политических прав или взглядов", – отметил глава правительства.

Он также заявил, что противники власти пытаются "раскачать" государственные предприятия.

"Идет попытка противопоставить работника и государство и вывести это именно в плоскость того, чему учил когда-то своих соратников Владимир Ильич Ленин. Только он боролся за справедливость для угнетенных. Кто кого угнетает здесь?" – задал вопрос Головченко.

По словам премьера, когда проходят первые эмоции у протестующих, они понимают, что могут потерять, а что – приобрести.

По мнению Головченко, белорусские рабочие не горят желанием бастовать. В качестве примера он привел Минский тракторный завод. "На нем работают около 16 тысяч человек, а на улицу вышли всего лишь 500 рабочих. Эмоции улеглись", – резюмировал премьер-министр.

Правительство сейчас отслеживает ситуацию на крупных предприятиях. Головченко заверил, что всего на них работают около 650 тысяч человек, а не приступили к работе или не выполняют свои обязанности всего лишь около 360 человек.

О травле чиновников и госслужащих

Глава правительства отметил, что он не ожидал от людей такого негативного отношения к чиновникам и госслужащим, которое наблюдается в последнее время.

"Я все-таки полагаю, что здесь работает большое количество людей, которые не являются белорусами ни по происхождению, ни по духу. Потому что есть все-таки отличительные черты белорусской ментальности – это толерантность и отсутствие агрессии. Это в генетическом коде белорусов", – выдвинул предположение глава правительства.

Он отметил, что всем подобным действиям будет дана оценка, и что в белорусском законодательстве есть методы и эффективные способы призвать к ответу тех граждан, которые оскорбляют других или угрожают им.

Об отношениях с Россией и ЕАЭС

Премьер отметил, что Беларусь на фоне мировой борьбы за рынки не может отказаться от сотрудничества с РФ.

"Сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. Значит, мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений? Да, действительно, всякое случается в российско-белорусских отношениях, экономические споры", – отметил он.

При этом Головченко подчеркнул, что РФ не ставит под вопрос суверенитет или независимость Беларуси. "Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и России. Поэтому все остальное – наносное", – добавил он.

Премьер также сообщил, что неверно говорить о каком-либо доминировании России в Союзном государстве или ЕАЭС.

"Говорить о том, что в них доминирует Россия – это незнание того, как функционируют эти организации. Потому что и Союзное государство, и ЕАЭС, и СНГ – это равноправные объединения суверенных государств", – заявил он.

По его словам, справедливо говорить, что РФ доминирует в данных объединениях по объему экономики, но все решения в них принимаются только консенсусом.

Головченко отметил, что российский рынок до сих пор остается приоритетным для Беларуси, которая ежегодно зарабатывает на экспорте в этом направлении порядка 15 миллиардов долларов. Но главное, со слов премьера, то, что сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет компаниям, находящимся на территории Беларуси, работать не только на белорусском рынке, но и на рынках других стран союза. Это делает республику привлекательной не только для средних, но и крупных зарубежных предприятий.

О помощи ЕС

Премьер также выразил свое отношение к планам Евросоюза выделить 53 миллиона евро на помощь белорусскому народу.

"Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро", – сказал Головченко.

Он также добавил, что в принципе не видит смысла комментировать такое решение Еврокомиссии.

О пользе ОДКБ

По словам Головченко, потери для белорусской оборонки при выходе из ОДКБ могут составить ежегодно до 350 миллионов долларов.

"Не говоря о том, что в рамках ОДКБ мы покупаем вооружения, военную и спецтехнику не по экспортным, а по внутренним ценам", – отметил Головченко.

Премьер подчеркнул, что переход на стандарты НАТО будет затратным: сначала стране отдадут списанные или устаревшие вооружения, а затем придется закупать весьма дорогую новую технику и оружие.

Кошмарная программа оппозиции

По словам Головченко, нынешняя программа, которую предлагает Координационный совет, не выдерживает никакой критики.

Он отметил, что она построена "от противного" – выйти из различных интеграционных объединений, чтобы жить хорошо.

"Мы – те, кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимает, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей", – подчеркнул он.

Премьер уточнил, что сейчас Беларусь настроена на то, чтобы увеличивать количество различных совместных проектов и кооперационных связей.

"Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется", – подытожил он.

Языковой вопрос

По мнению премьера, сейчас в республике нет почвы для каких-либо языковых конфликтов.

"Попытка раскачать тематику предпринимается не впервые. Я с огромным уважением отношусь к мове. На моей полке книги на белорусском занимают больше половины", – сказал Головченко.

Он также привел примеры стран, где есть несколько государственных языков: в Швейцарии – четыре, в Финляндии – два.

По словам главы правительства, языковая тема поднимается определенными людьми, чтобы "разжечь раздор в стране".