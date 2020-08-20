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Что за экс-нардеп Украины, который поддержал действия ОМОНа и Лукашенко во время акций протеста
20.08.2020 19:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-нардеп Украины Михаил Добкин опубликовал
— То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, — большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили «цветные» революции. Я поддерживаю действия белорусской власти, направленные на сохранение государства, — высказался политик.
Кроме того, Добкин оправдал действия ОМОНа от которых пострадали сотни митингующих, а также умерли, по меньшей мере, три человека.
— Многие абсолютно нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, честно, и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним «но»: это нельзя, если это не угрожает большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, смести действующую власть, — сказал политик.
Добкин уверен, что силовики «исполняли свои полномочия» в рамках закона, который это все им разрешал.
— Те люди, которые, может быть, это было не совсем гуманно и красиво, если смотреть с телеэкранов, защитили государственную систему Беларуси, поступили правильно, — считает украинский политик и бизнесмен. При этом он надеется, что белорусские власти «разберутся и накажут» тех немногих силовиков, которые «получали удовольствие, по-садистки избивая юношей и девушек».
Ранее в МИД Украины
Михаил Добкин — народный депутат Украины VIII созыва и экс-губернатор Харьковской области (2010−2014). В июле 2017 года лишен неприкосновенности из-за подозрений в махинациях с землей.
Выступал в поддержку спецподразделения милиции «Беркут», которое обвиняют в убийствах во время акций протеста 2014 года.
Известным Добкина сделал опубликованный в 2007 году на YouTube неофициальный вариант рекламного клипа к предвыборной кампании, где употреблялась ненормативная лексика. В рейтинге YouTube он занял восьмое место из всех самых популярных клипов в мире, сообщает
Недавно Добкин заявил, что будет бороться за кресло мэра Киева на выборах осенью 2020 года.
Михаил Добкин в
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То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, - большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой...
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