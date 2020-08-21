ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.

21.08.2020 12:15 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.
Участок в Заславле на ул. Хмелевка

Купить участок на аукционе в д. Губичи Острошицко-Городокского сельсовета пожелали 11 человек. Он насчитывает 13 соток и не имеет коммуникаций. Но земельный надел имеет преимущество. Он расположен рядом с Дубровским водохранилищем. Лот был выставлен на аукцион за 40.600 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 205.211 рублей, или 82.560 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.

С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в Колодищах. На участок № 1 в квартале 758 подали самое большое количество заявлений - 18. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот реализован за 162.913 рублей, или 65.542 доллара США.

Заинтересовал участников торгов и участок в д. Новашино Петришковского сельсовета. За лот боролись 9 человек. Участок насчитывает 15 соток и имеет газ. При начальной цене 20.000 рублей лот продан с молотка за 57.062 рубля, или 22.957 долларов США.

По самой высокой начальной цене – за 80.000 рублей - на аукцион был выставлен участок № 22 в д. Лапоровичи. Но на этот раз заявок на лот не поступило.


С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.

Более подробную информацию об участках и результатах торгов смотрите в нашей таблице.

 лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьуча-стка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена продажи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 21

11,4

-

электричество

50.000

-

-

2

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 22

11,6

-

электричество

50.000

-

-

3

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 23

10,8

-

электричество

45.000

-

-

4

г. Заславль, ул. Нагорная

9,4

1

электричество, газ, водопровод

30.862

32.405

13.037

5

г. Заславль, ул. Хмелевка, участок № 49

10,7

2

электричество, газ, водопровод

34.903

68.100

27.398

6

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 303, участок № 82

16,0

5

электричество, газ

42.000

105.500

42.444

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 758, участок № 1

15,1

18

электричество, газ

39.000

162.913

65.542

8

Лошанский с/с, д. Бровки

20,1

6

электричество, газ

37.000

87.244

35.100

9

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14

15,0

-

-

24.600

-

-

10

Острошицко-Городокский с/с, д. Губичи, участок № 1

12,8

11

-

40.600

205.211

82.560

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Марьяливо, ул. Нагорная, 7

10,1

3

-

37.000

79.313

31.909

12

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, участок № 22

13,7

-

-

80.000

-

-

13

Петришковский с/с, д. Недреска, ул. Нагорная

13,9

4

электричество, газ

25.000

53.590

21.560

14

Петришковский с/с, д. Новашино

15,0

9

газ

20.000

57.062

22.957

15

Петришковский с/с, аг. Петришки

13,2

-

электричество, газ, водопровод

25.000

-

-

16

Сеницкий с/с, д. Подгай, участок № 1Д

5,8

4

электричество, газ, водопровод

15.000

42.797

17.218

17

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 168

14,4

2

электричество, газ

40.000

85.744

34.496

18

Шершунский с/с, д. Косачи

15,0

-

электричество

10.300

-

-

19

Шершунский с/с, аг. Шершуны

12,5

3

электричество, газ

10.010

12.112

4.873

20

Юзуфовский с/с, д. Лекоревка, участок № 1

10,0

1

электричество (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0110 га)

3.800

3.990

1.605

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 4 сентября. Подать документы для участия в торгах можно до 31 августа включительно.

Также читайте у нас:

$ 50 тыс. за участок в Хатежино и $ 6,5 тыс. за землю в Слободе. Итоги аукциона по продаже б/у участков 7 августа

На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за $ 64 тыс. Результаты аукциона

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе было выставлено 20 земельных участков. Торги прошли по 11 из них. На два...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Головченко: забастовка возможна, когда нарушаются трудовые права работника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика