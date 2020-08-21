С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в Колодищах. На участок № 1 в квартале 758 подали самое большое количество заявлений - 18. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот реализован за 162.913 рублей, или 65.542 доллара США.

Заинтересовал участников торгов и участок в д. Новашино Петришковского сельсовета. За лот боролись 9 человек. Участок насчитывает 15 соток и имеет газ. При начальной цене 20.000 рублей лот продан с молотка за 57.062 рубля, или 22.957 долларов США.

По самой высокой начальной цене – за 80.000 рублей - на аукцион был выставлен участок № 22 в д. Лапоровичи. Но на этот раз заявок на лот не поступило.