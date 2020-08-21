С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.

Купить участок на аукционе в д. Губичи Острошицко-Городокского сельсовета пожелали 11 человек. Он насчитывает 13 соток и не имеет коммуникаций. Но земельный надел имеет преимущество. Он расположен рядом с Дубровским водохранилищем. Лот был выставлен на аукцион за 40.600 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 205.211 рублей, или 82.560 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в Колодищах. На участок № 1 в квартале 758 подали самое большое количество заявлений - 18. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот реализован за 162.913 рублей, или 65.542 доллара США.
Заинтересовал участников торгов и участок в д. Новашино Петришковского сельсовета. За лот боролись 9 человек. Участок насчитывает 15 соток и имеет газ. При начальной цене 20.000 рублей лот продан с молотка за 57.062 рубля, или 22.957 долларов США.
По самой высокой начальной цене – за 80.000 рублей - на аукцион был выставлен участок № 22 в д. Лапоровичи. Но на этот раз заявок на лот не поступило.
Более подробную информацию об участках и результатах торгов смотрите в нашей таблице.
лота
Адрес земельного участка
Пло-щадьуча-стка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка (руб.)
Цена продажи участка (руб.)
Цена продажи участка ($)
1
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 21
11,4
-
электричество
50.000
-
-
2
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 22
11,6
-
электричество
50.000
-
-
3
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 23
10,8
-
электричество
45.000
-
-
4
г. Заславль, ул. Нагорная
9,4
1
электричество, газ, водопровод
30.862
32.405
13.037
5
г. Заславль, ул. Хмелевка, участок № 49
10,7
2
электричество, газ, водопровод
34.903
68.100
27.398
6
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 303, участок № 82
16,0
5
электричество, газ
42.000
105.500
42.444
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 758, участок № 1
15,1
18
электричество, газ
39.000
162.913
65.542
8
Лошанский с/с, д. Бровки
20,1
6
электричество, газ
37.000
87.244
35.100
9
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14
15,0
-
-
24.600
-
-
10
Острошицко-Городокский с/с, д. Губичи, участок № 1
12,8
11
-
40.600
205.211
82.560
11
Острошицко-Городокский с/с, д. Марьяливо, ул. Нагорная, 7
10,1
3
-
37.000
79.313
31.909
12
Папернянский с/с, д. Лапоровичи, участок № 22
13,7
-
-
80.000
-
-
13
Петришковский с/с, д. Недреска, ул. Нагорная
13,9
4
электричество, газ
25.000
53.590
21.560
14
Петришковский с/с, д. Новашино
15,0
9
газ
20.000
57.062
22.957
15
Петришковский с/с, аг. Петришки
13,2
-
электричество, газ, водопровод
25.000
-
-
16
Сеницкий с/с, д. Подгай, участок № 1Д
5,8
4
электричество, газ, водопровод
15.000
42.797
17.218
17
Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 168
14,4
2
электричество, газ
40.000
85.744
34.496
18
Шершунский с/с, д. Косачи
15,0
-
электричество
10.300
-
-
19
Шершунский с/с, аг. Шершуны
12,5
3
электричество, газ
10.010
12.112
4.873
20
Юзуфовский с/с, д. Лекоревка, участок № 1
10,0
1
электричество (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0110 га)
3.800
3.990
1.605
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 4 сентября. Подать документы для участия в торгах можно до 31 августа включительно.