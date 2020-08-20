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БЖД распространит электронный обмен таможенными документами по всей Беларуси
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусская железная дорога планирует ввести электронный обмен таможенными документами по всей стране. Программное обеспечение прошло успешные испытания. Сейчас электронный документооборот используется при перевозках в двустороннем сообщении Беларусь - Латвия и Беларусь - Литва в шести республиканских и трех ведомственных пунктах таможенного оформления по всей стране. Разрабатывается польское направление. Реализация проекта позволит существенно сократить время таможенного оформления и облегчит этот процесс.
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Белорусская железная дорога планирует ввести электронный обмен таможенными документами по всей стране. Программное обеспечение прошло успешные испытания....
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